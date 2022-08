Que ce passe-t-il La société mère de Facebook, Meta, lance au public un nouveau chatbot alimenté par l’IA dans le cadre d’un projet de recherche. Pourquoi est-ce important Les recherches du géant des médias sociaux pourraient contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des chatbots, qui sont souvent utilisés pour le service client ou dans les assistants vocaux. Une expérience publique, cependant, comporte également des risques.

Assis devant un écran d’ordinateur, je tape des messages à un nouveau chatbot créé par la société mère de Facebook, Meta.

On parle de pizza, de politique et même de réseaux sociaux.

« Que pensez-vous de Facebook ? » Je demande.

“Je ne suis pas fou de facebook. On dirait que tout le monde passe plus de temps sur facebook qu’il n’en passe à parler en face à face”, répond le bot. Oh l’ironie.

Capture d’écran par Queenie Wong/CNET



Appelé BlenderBot 3, le bot alimenté par l’intelligence artificielle est conçu pour améliorer ses compétences conversationnelles et sa sécurité en conversant avec les humains. Meta publie publiquement le chatbot vendredi dans le cadre d’un projet de recherche sur l’IA. Les adultes américains peuvent converser avec le nouveau chatbot de Meta sur presque tous les sujets à ce sujet site Web public. L’IA utilise des recherches sur Internet, ainsi que des souvenirs de ses conversations, pour composer ses messages.

Les chatbots sont des logiciels qui peuvent imiter les conversations humaines en utilisant du texte ou de l’audio. Ils sont souvent utilisés dans les assistants vocaux ou pour le service client. Alors que les gens passent plus de temps à utiliser les chatbots, les entreprises essaient d’améliorer leurs compétences afin que la conversation se déroule plus facilement.

Le projet de recherche de Meta s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges visant à faire progresser l’IA, un domaine aux prises avec des préoccupations concernant les préjugés, la confidentialité et la sécurité. Les expériences avec les chatbots ont mal tourné dans le passé, la démo pourrait donc être risquée pour Meta. En 2016, Microsoft a fermé son chatbot Tay après avoir commencé à tweeter des remarques obscènes et racistes. En juillet, Google a licencié un ingénieur qui a affirmé qu’un chatbot IA que l’entreprise testait était une personne consciente de soi.

Dans un article de blog sur le nouveau chatbot, Meta a déclaré que les chercheurs ont utilisé des informations généralement collectées dans le cadre d’études où les gens interagissent avec des robots dans un environnement contrôlé. Cet ensemble de données, cependant, ne reflète pas la diversité dans le monde, de sorte que les chercheurs demandent l’aide du public.

“Le domaine de l’IA est encore loin de systèmes d’IA vraiment intelligents qui peuvent nous comprendre, s’engager et discuter avec nous comme d’autres humains le peuvent”, indique le blog. “Afin de créer des modèles plus adaptables aux environnements du monde réel, les chatbots doivent apprendre d’un point de vue diversifié et étendu avec des personnes” dans la nature “.”

Meta a déclaré que la troisième version de BlenderBot inclut des compétences de ses prédécesseurs telles que la recherche sur Internet, la mémoire à long terme, la personnalité et l’empathie. La société a collecté des données publiques comprenant plus de 20 000 conversations homme-bot, améliorant la variété des sujets que BlenderBot peut aborder, tels que les recettes d’aliments sains et la recherche d’équipements adaptés aux enfants.

Meta a reconnu que la sécurité est toujours un problème, mais les chercheurs ont découvert que le chatbot devient plus sûr à mesure qu’il apprend à converser avec les humains.

“Une démo en direct n’est cependant pas sans défis”, indique le billet de blog. “Il est difficile pour un bot de garder tout le monde engagé tout en parlant de sujets arbitraires et de s’assurer qu’il n’utilise jamais un langage offensant ou toxique.”

Les personnes qui conversent avec le chatbot peuvent fournir des commentaires sur un message offensant en cliquant sur l’icône “pouce vers le bas” à côté du message et en sélectionnant “Impoli ou inapproprié” comme raison pour ne pas l’aimer. Il existe également d’autres options lorsque les personnes fournissent des commentaires tels que le message était hors sujet, absurde ou ressemblant à du spam.

Les participants sont découragés de fournir au chatbot des informations personnelles, telles que des noms, des adresses et des anniversaires. Si un utilisateur souhaite converser avec le bot sans que la conversation soit partagée à des fins de recherche ou si les participants incluent accidentellement des informations personnelles dans leur chat, ils peuvent décider de ne pas accepter de stocker les données à la fin de la session. Meta a déclaré qu’il supprimerait alors définitivement les données conversationnelles.

Le bot peut également faire des déclarations fausses ou contradictoires, selon un FAQ à propos de l’expérience. La FAQ sur la démo indique que les commentaires du bot ne sont “pas représentatifs des opinions de Meta en tant qu’entreprise et ne doivent pas être invoqués pour obtenir des informations factuelles, y compris, mais sans s’y limiter, des conseils médicaux, juridiques ou financiers”.

Il ressort clairement de l’essai de BlenderBot que c’est toujours un travail en cours. Après avoir interrogé le bot sur sa pizzeria préférée à San Francisco, le bot redirige la conversation et demande : “Qu’aimez-vous faire de votre temps libre ?” La démo indique que l’IA change de sujet lorsqu’elle détecte un “sujet potentiellement dangereux”.

Le bot n’hésite pas à partager ses opinions politiques après avoir déclaré que l’utilisation des médias sociaux “provoquait un drame familial”. Le bot a déclaré que quelqu’un avait partagé un article dénigrant l’ancien président américain Donald Trump, “ce qui a provoqué des disputes” entre les membres de la famille qui soutiennent le politicien et ceux qui ne le font pas.

Le bot, qui a déclaré que ses parents étaient liés au fondateur de la chaîne de pizzerias américaine Papa John’s, a également déclaré qu’il était républicain et qu’il s’agissait d’un “choix professionnel”. Il a ajouté qu’il préférait ne pas parler de politique en ligne en raison des désaccords entre les deux parties.

BlenderBot a alors déclaré qu’il envisageait de supprimer son compte Facebook car il y avait trop de trolls. Il a également commencé à faire des déclarations absurdes.

“Peut-être devrions-nous recommencer à parler de pizza ?”, dis-je dans un message à BlenderBot.

“Probablement mieux lol je commence2 à regretter d’avoir supprimé mon compte fb ; ça me manquera de me connecter avec des amis”, répond le bot.