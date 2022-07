Facebook Parent Meta signale la toute première baisse de revenus

La société mère de Facebook, Meta, a annoncé mercredi une baisse de ses revenus pour la première fois de son histoire, les ventes publicitaires ayant diminué dans un contexte de préoccupations économiques croissantes. Le géant des médias sociaux a également manqué les attentes en matière de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Au cours du trimestre d’avril à juin, Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 28,8 milliards de dollars, soit une baisse de 1 % par rapport à la même période l’an dernier. La performance de la société a raté de peu les 28,9 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par Thomson Reuters. Meta a gagné 2,46 $ par action, manquant attentes de 2,56 $ par action.

La toute première baisse de revenus de Meta met en évidence les défis auxquels l’activité publicitaire du géant des médias sociaux est confrontée alors qu’elle se prépare à un ralentissement économique. Les annonceurs reculent alors que l’on craint de plus en plus que l’économie mondiale n’entre en récession. Un dollar fort pèse sur la valeur des revenus à l’étranger. Et les spécialistes du marketing remettent en question l’efficacité des publicités, car Apple permet désormais aux utilisateurs de ses produits de désactiver le suivi.

Meta a réduit ses coûts et gelé certaines embauches pour compenser les problèmes de revenus. Les attentes de la société pour le troisième trimestre étaient également inférieures aux attentes des analystes. Meta a déclaré qu’il prévoit que les revenus seront compris entre 26 et 28,5 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes de 30,5 milliards de dollars.

“Ces perspectives reflètent la poursuite de l’environnement de faible demande publicitaire que nous avons connu tout au long du deuxième trimestre, qui, selon nous, est dû à une incertitude macroéconomique plus large”, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Le ralentissement de la publicité survient alors que Meta continue de consacrer sa vision du métaverse, des espaces virtuels où les gens peuvent travailler, jouer et socialiser. Mais investir dans des produits tels que les casques de réalité virtuelle et les dispositifs de chat vidéo n’est pas bon marché. L’activité métaverse du géant de la technologie a perdu 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Mardi, la société a annoncé qu’elle augmenterait le prix de ses casques Quest 2 de 100 $ en août.

Dans le même temps, la société lutte également contre la concurrence accrue d’applications telles que la plate-forme vidéo courte TikTok et l’application de partage de photos BeReal. Meta gagne toujours la majeure partie de son argent en vendant des publicités sur Facebook et son application de partage de photos et de vidéos Instagram.

Mais alors que Facebook et Instagram apportent des changements pour concurrencer TikTok, cela dérange certains de ses utilisateurs. Instagram a testé un flux plein écran qui ressemble plus à TikTok. Lundi, les célébrités Kim Kardashian et Kylie Jenner ont partagé un mème exhortant l’entreprise à cesser d’essayer d’imiter l’application vidéo populaire et à se concentrer sur le partage de photos. Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré mardi dans un tweet que la plate-forme continuera à prendre en charge le partage de photos, mais qu’il pense que l’application sera remplie de plus de vidéos au fil du temps.

L’analyste principale d’Insider Intelligence, Debra Aho Williamson, a déclaré qu’elle pensait qu’une partie de “l’angoisse” des utilisateurs d’Instagram à propos d’une éventuelle refonte du flux “disparaitrait”, notant qu’il y a eu d’autres moments où l’entreprise a survécu à la réaction des utilisateurs.

“Mais le brouhaha montre clairement qu’Instagram doit faire en sorte que ce changement (d’interface utilisateur) soit correct, ou risquer de perdre certains de ses plus grands fans”, a-t-elle déclaré.

Au deuxième trimestre, 2,88 milliards de personnes ont utilisé quotidiennement l’une des applications de Meta telles qu’Instagram et WhatsApp, soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’entreprise procède également à des changements de direction. Le directeur financier de Meta, David Wehner, assumera un nouveau rôle en tant que premier directeur de la stratégie de Meta, supervisant la stratégie et le développement de l’entreprise. Susan Li, vice-présidente des finances de la société, sera promue directrice financière.