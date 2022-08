Facebook Parent Meta partage des détails sur les messages dignes d’intérêt qu’il laisse

Que ce passe-t-il Meta, la société mère de Facebook, a partagé pour la première fois des données sur le nombre de fois qu’elle a appliqué son allocation d’actualité. L’entreprise laissera parfois des messages qui pourraient enfreindre ses règles, si elle détermine que les messages sont dignes d’intérêt. Pourquoi est-ce important La manière dont Facebook concilie l’actualité avec la sécurité publique a été une question importante, en particulier avant les élections américaines de mi-mandat de 2020.

Société mère de Facebook Méta a déclaré que de juin 2021 à juin 2022, il avait accordé 68 “indemnités d’intérêt médiatique” pour des éléments de contenu susceptibles de violer ses règles.

C’est la première fois que Meta révèle combien de fois il a appliqué une exemption en vertu de laquelle il laisse un contenu digne d’intérêt qui pourrait enfreindre ses règles. Facebook a introduit cette exemption en 2016 après que le réseau social a fait face à une réaction publique pour avoir supprimé un photo emblématique de la guerre du Vietnam d’une fille nue fuyant une attaque au napalm. La société a d’abord déclaré que l’image violait ses règles contre la nudité des enfants, mais elle a rétabli la photo après avoir examiné son importance historique.

La question de savoir comment Facebook concilie la valeur médiatique et le risque de préjudice public est une question importante, en particulier avant les élections américaines de mi-mandat de 2020. La société ne présume pas que le discours d’une personne, y compris celui des politiciens, est intrinsèquement digne d’intérêt. Meta a déclaré qu’environ 20%, soit 13, de ses indemnités d’intérêt médiatique étaient accordées pour des messages de politiciens.

Un conseil semi-indépendant qui examine les décisions de modération de contenu les plus difficiles de l’entreprise a recommandé que Facebook publie des données sur son allocation de valeur médiatique. Le conseil de surveillance a fait cette recommandation dans sa décision de maintenir l’appel de l’entreprise à suspendre Donald Trump, qui était président des États-Unis à l’époque, de la plate-forme à la suite des émeutes meurtrières du Capitole du 6 janvier.

Trump sera suspendu de Facebook jusqu’en janvier 2023 au moins, et le réseau social a déclaré qu’il se tournerait vers des experts pour évaluer si le risque pour la sécurité publique avait diminué. Trump envisagerait un course présidentielle 2024.

Monika Bickert, vice-présidente de la politique de contenu de Meta, a déclaré que la société examinera les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d’autres marqueurs de troubles civils.

“Si, à ce moment-là, nous déterminons qu’il existe toujours un risque sérieux pour la sécurité publique, nous prolongerons la restriction pendant un certain temps, puis nous continuerons à évaluer”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse jeudi.

Dans une mise à jour publiée en ligne, Meta a partagé des exemples de cas où il a appliqué son indemnité de valeur médiatique. Le ministère ukrainien de la Défense a partagé une vidéo montrant brièvement un corps calciné non identifié. La société a déterminé que cette vidéo était digne d’intérêt car elle documentait un conflit armé en cours, même si Facebook supprime généralement ce contenu dans le cadre de sa politique contre les publications violentes et graphiques. Au lieu de cela, Facebook a placé un écran d’avertissement sur ce contenu et l’a rendu disponible uniquement aux utilisateurs de 18 ans et plus.

Meta a déclaré qu’il élargissait également la portée du conseil de surveillance afin que le groupe puisse examiner les cas pour savoir si le réseau social devrait appliquer des écrans d’avertissement au contenu. Bloomberg signalé qu’en raison d’une recommandation informelle du conseil d’administration, Meta travaille également sur un groupe de service client pour répondre aux utilisateurs dont les comptes ou les publications ont été supprimés de manière inattendue.