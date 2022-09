Facebook Parent Meta, Google va réduire les coûts et le personnel, selon un rapport

Que ce passe-t-il La société mère de Facebook Meta et Google cherchent des moyens de réduire les coûts, notamment en réduisant le personnel. Pourquoi est-ce important Les mouvements montrent comment les entreprises se préparent à un ralentissement économique.

La société mère de Facebook Meta et Google d’Alphabet auraient réduit leurs effectifs alors que les géants de la technologie cherchent à réduire leurs coûts dans un contexte de ralentissement de la croissance.

Le journal de Wall Street, citant des personnes familières avec ces décisions, a rapporté mercredi que Meta cherchait à réduire ses coûts d’au moins 10 % au cours des prochains mois. Selon le rapport, les méta-cadres n’ont pas utilisé le terme licenciements, mais tentent de réduire le personnel en réorganisant les départements et en donnant aux travailleurs un certain temps pour postuler à d’autres rôles au sein de l’entreprise. Google demande également à certains employés de postuler à de nouveaux rôles.

Les efforts de Meta et de Google pour réduire les coûts montrent comment les entreprises, qui gagnent de l’argent en vendant des publicités, se préparent à un ralentissement économique. On ne sait pas combien d’employés seront touchés par ces déménagements. Les deux sociétés ont précédemment signalé qu’elles cherchaient des moyens de réduire les dépenses.

Le porte-parole de Meta, Dave Arnold, a souligné les remarques faites par les dirigeants lors de l’appel sur les résultats de la société en juillet. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré à l’époque que la société prévoyait “de réduire régulièrement la croissance des effectifs au cours de l’année prochaine”. Meta a également réduit ses prévisions de dépenses depuis le troisième trimestre de l’année dernière. Le géant des médias sociaux a investi massivement dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans le cadre de ses ambitions de créer le métaverse, un Internet plus immersif où les gens pourront socialiser, travailler et jouer dans des espaces virtuels, mais l’entreprise ne s’attend pas à tirer profit de ces efforts pendant des années. Au 30 juin, Meta comptait 83 553 employés.

Le directeur général d’Alphabet, Sundar Pichai, aurait déclaré Employés de Google en juillet, l’entreprise ralentirait l’embauche pour le reste de l’année et exhortait les employés à être “plus entreprenants”. “Dans certains cas, cela signifie consolider là où les investissements se chevauchent et rationaliser les processus. Dans d’autres cas, cela signifie suspendre le déploiement et redéployer les ressources vers des domaines plus prioritaires”, a déclaré Pichai aux employés dans un e-mail. Au 30 juin, Alphabet comptait 174 014 employés à temps plein.

Meta et Google auraient fixé des délais pour le temps dont les employés disposent pour trouver un autre emploi en interne. Les employés de Meta ont environ 30 jours et les employés de Google ont généralement environ 60 jours pour postuler à d’autres postes dans l’entreprise si leurs emplois étaient supprimés, a rapporté le Wall Street Journal. Ce temps pourrait être plus long en fonction d’autres facteurs tels que l’élimination du projet d’un travailleur et l’équipe à laquelle il appartient.

Google et l’Alphabet Workers Union n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de Google a déclaré au Wall Street Journal que près de 95% des employés qui ont exprimé leur intérêt à rester avec le géant de la technologie ont trouvé de nouveaux rôles dans le délai imparti.

D’autres entreprises technologiques ont eu recours à des licenciements. Snap, la société mère de l’application de messagerie en voie de disparition Snap, a annoncé qu’elle supprimerait environ 20 % de son personnel.

Imad Khan de CNET a contribué à ce rapport.