Facebook Parent Meta Battles Troll Farms, Hackers

Que ce passe-t-il Meta a publié un rapport trimestriel qui décrit les mesures prises contre les fermes de trolls, les faux comptes et les pirates. Pourquoi est-ce important Le géant des médias sociaux a fait l’objet d’un examen minutieux dans le passé pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre la désinformation. Le rapport fournit plus de détails sur la manière dont il s’attaque aux menaces de cybersécurité.

La société mère de Facebook, Meta, a déclaré jeudi avoir supprimé les faux comptes d’un groupe de trolls Internet russes qui tentaient de créer l’apparence d’un soutien à la guerre de la Russie en Ukraine.

La ferme de trolls a créé des comptes sur Facebook et Instagram appartenant à Meta et a publié des commentaires pro-russes sur le contenu des médias et des influenceurs. Meta retire 1 037 comptes Instagram et 45 comptes Facebook de ce groupe. La société a lié les comptes à un groupe appelé “Cyber ​​Front Z” et les personnes liées à l’activité par le Agence de recherche Internetune tristement célèbre ferme de trolls russe qui a également tenté d’influencer le Élection présidentielle américaine de 2016.

Les actions de Meta montrent comment l’entreprise continue de lutter contre les menaces de cybersécurité. Les législateurs et les groupes de défense ont critiqué le géant des médias sociaux dans le passé pour ne pas avoir agi assez rapidement pour lutter contre la désinformation politique. Meta a partagé des détails sur ses enquêtes dans un Rapport trimestriel de 36 pages qui a également décrit comment il s’attaque aux pirates et autres menaces.

Ben Nimmo, responsable mondial des renseignements sur les menaces de Meta pour les opérations d’influence, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que Meta avait détecté des comptes liés à l’Agence de recherche Internet plus rapidement que par le passé, supprimant les faux comptes en quelques semaines plutôt qu’en années. La société a commencé à prendre des mesures contre ces faux comptes en mars, et la technologie automatisée d’Instagram a capturé plus de la moitié des comptes, selon le rapport.

La ferme de trolls a utilisé l’application de messagerie Telegram pour coordonner ses efforts et cibler d’autres plateformes, notamment TikTok, Twitter, YouTube et LinkedIn. Dans un article de Telegram de mai, les trolls ont exhorté ses abonnés à publier sur les comptes Twitter et Instagram du Premier ministre finlandais Sanna Marin des commentaires pro-russes tels que “Nous devons expliquer au politicien finlandais que l’Ukraine sera libérée du nazisme par le Armée russe.” Meta a commencé à se pencher sur ses plateformes après que le média russe Fontanka ait rendu compte du sujet.

La ferme de trolls a essayé de créer la fausse perception que ses efforts ont été couronnés de succès, mais cela ne faisait pas du bon travail, a déclaré Meta.

“Nous n’avons pas vu de preuves suggérant qu’ils ont réussi à rallier un soutien authentique substantiel, mais nous nous attendons à ce qu’ils continuent d’essayer et nous sommes ici pour continuer à bloquer les tentatives”, a déclaré Nimmo.

Meta a également déclaré avoir pris des mesures contre deux groupes de piratage d’Asie du Sud. L’un des groupes, connu sous le nom de Bitter APT, ciblait des personnes en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Pakistan et au Royaume-Uni. Il a tenté d’inciter les gens à transmettre des informations personnelles ou à télécharger des logiciels malveillants.

Par exemple, il a créé une application de chat que les utilisateurs d’Apple peuvent télécharger via un service que les développeurs utilisent pour tester de nouvelles applications.

“Nous n’avons aucune visibilité sur le fait que cette application contienne du code malveillant et estimons qu’elle a pu être utilisée pour une ingénierie sociale supplémentaire sur un support de discussion contrôlé par un attaquant”, indique le rapport. L’ingénierie sociale est une tactique de manipulation que les pirates utilisent pour duper les gens afin qu’ils fournissent des informations confidentielles telles que leurs mots de passe. Meta a déclaré qu’il avait signalé les résultats à Apple mais qu’il “n’avait pas de visibilité” sur les actions entreprises par l’entreprise. Le groupe de piratage a également utilisé un logiciel malveillant Android dans des versions non officielles de YouTube, Signal, Telegram, WhatsApp et d’autres applications de chat.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Notre objectif est d’exposer ces acteurs menaçants et de contenir leurs opérations quel que soit l’endroit où ils ciblent”, a déclaré Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité chez Meta. “Mais une réponse de toute la société est essentielle pour lutter contre ces menaces multiplateformes.”