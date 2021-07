Facebook paiera aux créateurs 1 milliard de dollars, mais YouTube paie beaucoup plus

Facebook compte près de 2,9 milliards d’utilisateurs, donc beaucoup de gens utilisent Facebook pour atteindre ce public géant. Mais Facebook veut qu’encore plus de personnes publient plus de contenus sur ses plateformes, il va donc débourser 1 milliard de dollars d’ici la fin de 2022 pour encourager les créateurs – des personnes qui créent du contenu Internet pour le plaisir et le profit, mais qui ne dirigent généralement pas de sociétés de médias à part entière. — pour faire des trucs pour Facebook et Instagram. L’impulsion ici est claire : Facebook veut des contenus plus attrayants sur ses applications, et il essaie également de rivaliser avec TikTok, Snapchat et YouTube.

Récompenser les gens qui fabriquent des choses pour vous en les payant est un livre de jeu bien utilisé pour les grandes plateformes Internet. Oui, ils préféreraient vraiment que vous leur donniez vos affaires gratuitement – ​​et vous êtes les bienvenus pour continuer à donner à Mark Zuckerberg des photos de vos chiens et de vos enfants. Pourtant, Facebook et ses concurrents ont fini par se rendre compte que les gens qui sont vraiment doués pour faire des choses veulent souvent être payés pour ces choses. Alors, bien.

Mais il convient de noter qu’il existe une différence significative entre le nouveau pari de Facebook et celui que YouTube de Google utilise avec succès : Facebook, pour l’instant, donne aux créateurs beaucoup moins d’argent.

Lorsque vous créez des contenus pour YouTube, vous avez la possibilité de gagner de l’argent de la même manière que YouTube gagne de l’argent : grâce à des publicités diffusées à côté des vidéos que vous mettez en ligne sur YouTube. Chez Facebook, cependant, il existe deux pools d’argent différents : l’un est généré par les publicités liées aux vidéos et aux photos que vous publiez sur Facebook, et l’autre est généré par les publicités partout ailleurs sur Facebook. Le premier pool est celui auquel les créateurs de Facebook peuvent accéder. L’autre est vraiment, vraiment, grand. Et c’est celui que Facebook garde tout pour lui.

C’est l’un de ceux qui sont un peu plus faciles à comprendre avec des aides visuelles. Donc : Voici une vidéo YouTube de Mr. Beast, le créateur le plus populaire du site. YouTube est payé pour les publicités diffusées avant et pendant le clip, et Jimmy Donaldson, le jeune de 23 ans derrière M. Beast, obtient 55 % des revenus générés par ces publicités.

YouTube peut également gagner de l’argent par d’autres moyens, comme la vente de bannières publicitaires sur sa page d’accueil. Mais la grande majorité de son argent provient des publicités attachées directement aux vidéos qu’il montre à plus de 2 milliards de personnes chaque mois. YouTube est donc directement aligné avec les personnes qui génèrent les éléments qui alimentent YouTube.

Chez Facebook, cependant, cette connexion est beaucoup plus faible. En théorie, Facebook peut diffuser des publicités sur des vidéos sur des choses comme IG TV, sa tentative de créer une sorte de YouTube. Mais la plupart de l’argent que Facebook tire des publicités – et Facebook tire presque tout son argent des publicités – n’est pas lié directement au contenu que les utilisateurs y publient. Si vous parcourez Instagram et voyez une publicité Nike, cette publicité flotte toute seule. Ce n’est pas lié à un post de The Rock ou de Kylie Jenner. Il en va de même pour votre fil d’actualité Facebook.

Ainsi, bien que Facebook ait certains moyens de partager les revenus directement avec les créateurs, cela ne leur donne généralement pas une réduction d’argent associée à leur contenu. Et c’est pourquoi beaucoup des nouveaux programmes que Zuckerberg a mis en place aujourd’hui sont généralement liés à la fréquence ou à la performance – Facebook est cependant flou sur ce que signifie exactement la performance – par opposition aux revenus générés par le contenu.

Ce qui signifie qu’il y a un réel écart d’argent pour les créateurs qui prospèrent sur Facebook par rapport à ceux sur YouTube ; c’est pourquoi les meilleurs créateurs YouTube comme Donaldson s’en tiennent à YouTube au lieu d’essayer de se diversifier sur d’autres plates-formes. Et c’est pourquoi YouTube affirme avoir versé 30 milliards de dollars à ses partenaires de contenu au cours des trois dernières années.

Donc, si Facebook veut vraiment que les gens mettent des choses engageantes sur Facebook afin qu’il puisse rivaliser avec YouTube et TikTok et Twitter et Snapchat, pourquoi ne pas leur donner une chance de gagner plus d’argent ?

Les gens qui connaissent l’entreprise me disent qu’il y a deux raisons. La première est pratique : sur YouTube, il est facile de comprendre que quelqu’un qui a regardé une vidéo de Mr. Beast a regardé l’annonce qui la précédait. Sur Facebook ou Instagram, cependant, il serait difficile d’attribuer le lien entre l’annonce Airbnb que vous avez parcourue et la publication d’Ariana Grande sur laquelle vous avez finalement atterri.

La deuxième raison est philosophique, et peut-être plus importante : on me dit que Mark Zuckerberg ne pense pas que les créateurs de contenu Facebook devraient obtenir une part de tous les revenus de Facebook. Et bien qu’il soit heureux que les créateurs de contenu Facebook lui donnent du contenu, il pense qu’il peut les remplacer par d’autres s’ils n’aiment pas les termes.

Cette philosophie va un peu à l’encontre du fait que Facebook vient de dire qu’il va dépenser 1 milliard de dollars pour inciter les gens à lui donner du contenu – Facebook pense clairement qu’il doit rivaliser pour le temps et l’énergie des créateurs. D’un autre côté, 1 milliard de dollars sur un an, c’est beaucoup moins que 30 milliards de dollars sur trois ans.

Et, pour mettre un point précis, l’argument « notre contenu rend Facebook plus précieux, donc Facebook devrait nous payer pour cela » est celui que les législateurs australiens et un nombre croissant de pays européens font pour justifier les paiements obligatoires de Facebook à éditeurs – un ensemble de règles que Facebook déteste absolument mais a dû accepter à contrecœur.

Donc, dire aux créateurs – même à ceux que Facebook aimerait vraiment sur la plate-forme – qu’ils peuvent avoir une part de la tarte Facebook entière – au lieu d’une part d’une part – ne semble pas que cela va se produire.