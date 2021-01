Facebook oblige les utilisateurs de WhatsApp à partager leurs données personnelles … ou à quitter la plateforme

Les utilisateurs de WhatsApp doivent partager leurs données personnelles avec la société mère Facebook à l’avenir, a déclaré la nouvelle politique de confidentialité de l’application – face à tout ce qui a attiré les utilisateurs axés sur la confidentialité sur la plate-forme.

L’appât et le commutateur de Facebook verront WhatsApp partager des informations privées qui vont bien au-delà des noms et des photos de profil avec Facebook et d’autres filiales. Les numéros de téléphone, les carnets d’adresses, les mises à jour de statut et même des données détaillées sur le type de téléphone qu’ils utilisent seront transmis à la ruche Facebook.

Et malheur à tous ceux qui font des affaires sur WhatsApp – les informations sur les adresses de livraison, les achats et le montant d’argent dépensé appartiennent également à Facebook en vertu de la nouvelle politique, qui est censée entrer en vigueur le 8 février. Les changements ont été discrètement publiés sur l’application. site Web le lundi.

La société a révélé aux utilisateurs que leurs informations personnelles pouvaient être utilisées pour « aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services»Aux utilisateurs à l’avenir, les informant que le service de messagerie prétendument axé sur la confidentialité n’est pas aussi sûr qu’il le prétend.

En effet, la politique de confidentialité de WhatsApp reconnaît désormais qu’elle surveille le contenu des utilisateurs pour «lutter contre le spam, les menaces, les abus ou les activités de contrefaçon”- cryptage ou pas de cryptage. La plateforme prétend également utiliser des données privées pour «améliorer”L’expérience WhatsApp, avec des publicités ciblées et des liens vers d’autres produits Facebook comme Instagram et Portal.

Les utilisateurs qui n’acceptent pas les nouvelles politiques de partage de données verront leurs comptes désactivés. S’ils n’agissent pas dans les 120 jours, leurs comptes seront entièrement supprimés. Cette décision fait écho à un ultimatum similaire adressé aux utilisateurs de WhatsApp en 2016; les gens avaient 30 jours pour refuser le partage de données avec Facebook, et certains ont constaté que la plate-forme avait continué et partageait les données même lorsque l’utilisateur s’était désisté.

Lorsque Facebook a acquis WhatsApp en 2014, le géant de la technologie a promis de respecter la vision du PDG Jan Koum pour un messager crypté sécurisé de bout en bout. Le nouveau WhatsApp, propriété de Facebook, ne se servirait en aucun cas de noms, d’informations de localisation, d’adresses ou de recherches sur Internet à partir des conversations cryptées menées sur sa plateforme.

Cependant, WhatsApp rompt lentement cette promesse depuis des années. En 2018, Facebook a annoncé que WhatsApp intégrerait son partage de données avec d’autres filiales – mais laissait aux utilisateurs la possibilité de se désabonner des mises à jour de snoopware. Les modifications du mois prochain ne sont pas facultatives.

