Facebook oblige les employés américains à se faire vacciner pour retourner au travail

Facebook exigera que les travailleurs américains retournant dans ses bureaux se fassent vacciner, a annoncé mercredi la société.

« Lorsque nos bureaux rouvriront, nous exigerons que toute personne venant travailler sur l’un de nos campus américains soit vaccinée », a déclaré la vice-présidente de People Lori Goler dans un communiqué. « La façon dont nous mettons en œuvre cette politique dépendra des conditions et des réglementations locales. »

Facebook créera des processus pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou autres, a déclaré Goler. La société continuera d’évaluer son approche en dehors des États-Unis, a ajouté Goler.

Facebook avait déjà dit aux employés à temps plein que la plupart d’entre eux pourraient continuer à travailler à domicile au-delà de la pandémie si leur travail pouvait être effectué à distance.

La nouvelle intervient après que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré aux employés plus tôt le même jour que Google retarderait d’un mois ses plans de retour au bureau, citant la variante delta à propagation rapide. Pichai a également déclaré que les travailleurs de retour devraient être vaccinés.

Apple a retardé plus tôt ses plans de retour au bureau, bien qu’il n’ait pas publié publiquement d’exigence de vaccin pour les travailleurs. La société exigera des clients et du personnel qu’ils portent des masques dans bon nombre de ses magasins de détail américains, quel que soit leur statut de vaccination, à partir de jeudi, a déclaré une personne proche du dossier à Josh Lipton de CNBC.

Bien que les exigences en matière de vaccins imposés par l’employeur semblaient rares il y a quelques semaines à peine, la montée de la variante delta et les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention semblent avoir joué un rôle dans le changement de pensée de certains dirigeants.

Mardi, le CDC est revenu sur ses directives antérieures en matière de masques pour les personnes entièrement vaccinées, affirmant qu’elles devraient à nouveau porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission de Covid-19 sont élevés. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que le changement était dû à de nouvelles informations sur la variante delta, montrant que certaines personnes vaccinées infectées par la souche pourraient continuer à la transmettre à d’autres.

