L’avocat des droits civils Roy L. Austin, Jr., qui s’est concentré sur le maintien de l’ordre dans l’administration Obama, d’abord au ministère de la Justice, puis à la Maison Blanche, est le nouveau vice-président des droits civils de Facebook chargé d’aider le géant des médias sociaux à freiner la race. la haine et la violence sur ses plates-formes qui, au cours de l’été, ont conduit à un boycott d’un mois par des groupes de défense des droits civiques et de grands annonceurs.

Austin mettra en place une nouvelle organisation de défense des droits civiques au sein de Facebook, l’une des principales recommandations d’un audit interne des pratiques de Facebook publié en juillet qui prévenait que l’incapacité de Facebook à contenir les discours toxiques, le racisme et la désinformation pourraient avoir de graves répercussions sur l’élection présidentielle.

« La technologie joue un rôle dans presque tous les aspects de notre vie, et il est important qu’elle soit utilisée pour surmonter la discrimination et la haine historiques auxquelles tant de groupes sous-représentés ont été confrontés, plutôt que pour l’exacerber », a déclaré Austin dans un communiqué.

La pression sur Facebook s’est intensifiée au milieu des manifestations nationales contre l’injustice raciale et la brutalité policière après la mort de George Floyd sous le genou d’un officier blanc. Les résultats d’un audit des droits civiques qui a duré des années a renforcé l’examen de la propagation du racisme et de la haine sur Facebook et Instagram.

Rapport sur la diversité Facebook:Les efforts échouent toujours aux employés noirs et hispaniques, en particulier les femmes

Discours de haine, harcèlement des utilisateurs noirs:Des groupes de défense des droits civils appellent sur Facebook pour prendre des mesures immédiates

Austin assumera le rôle de vice-président des droits civils et d’avocat général adjoint à partir du 19 janvier à Washington, DC, où il constituera une petite équipe, a déclaré Facebook. Il rejoint Facebook depuis le cabinet d’avocats Harris, Wiltshire & Grannis LLP, où il était associé spécialisé dans la défense pénale et le droit civil.

La défenseuse des droits civils Laura Murphy, qui a dirigé l’audit Facebook, a salué cette nomination.

« Facebook va maintenant adopter une approche systématique et structurelle pour répondre aux nombreuses préoccupations en matière de droits civils que j’ai exposées dans l’audit des droits civils de Facebook », a-t-elle déclaré dans un communiqué fourni par Facebook. « Roy Austin est un excellent choix pour ce rôle; J’ai beaucoup travaillé avec lui pendant son mandat à la Maison Blanche. J’exhorte Facebook à lui donner la latitude et les ressources nécessaires pour s’attaquer aux recommandations d’audit et à tout autre problème de droits civils qui se pose.

L’audit a appelé Facebook à faire appel à un responsable des droits civiques expérimenté pour guider les politiques et les produits vétérinaires, des étapes que les auditeurs ont qualifiées de tardives.

Des centaines d’entreprises, y compris les grandes marques Unilever, Ford et Pfizer, ont retiré la publicité de Facebook au cours de l’été pour protester contre la propagation de la haine raciale, de la suprématie blanche et des menaces violentes sur Facebook et Instagram. Le boycott organisé par les leaders des droits civiques connu sous le nom de #StopHateForProfit fait suite à la réaction des employés de Facebook qui ont organisé une «grève» virtuelle.

Les utilisateurs noirs sont de plus en plus frustrés par la manière dont Facebook traite le discours de haine à motivation raciste contre la communauté noire et l’effacement du discours des utilisateurs noirs. Ils ont déclaré à USA TODAY que le harcèlement s’est aggravé alors que les manifestations nationales après la mort de Floyd en garde à vue ont attiré une attention renouvelée sur les inégalités raciales historiques.

L’un des problèmes, se sont-ils plaints, est la pénurie de minorités sous-représentées sur Facebook, en particulier dans des postes d’influence. Malgré les promesses répétées de combler le fossé racial, 3,7% des employés américains de Facebook et 3% des cadres supérieurs sont noirs, selon une analyse USA TODAY des chiffres de 2018, les données les plus récentes disponibles.

L’autre est la politique de l’entreprise de protection égale de tous les groupes raciaux et ethniques, même s’ils ne sont pas confrontés à l’oppression ou à la marginalisation, des siècles de racisme systémique.

Facebook en noir: Parler de racisme est censuré comme un discours de haine

Neil Potts, directeur des politiques publiques chez Facebook, a déclaré à USA TODAY en 2019 que l’application de règles plus «nuancées» au raz-de-marée quotidien de contenu se précipitant sur Facebook et ses autres applications serait difficile. Depuis lors, Facebook a déclaré qu’il prenait des mesures pour corriger les erreurs de modération de contenu.

Austin rendra compte à l’avocate générale de Facebook, Jennifer Newstead.

«Il est difficile d’imaginer quelqu’un de mieux qualifié pour nous aider à renforcer et à faire progresser les droits civils sur notre plateforme et dans notre entreprise», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Austin a commencé sa carrière en tant qu’avocat spécialisé dans les droits civils au ministère de la Justice. De 2014 à 2017, il a travaillé au Conseil de la politique intérieure de la Maison Blanche en tant qu’assistant adjoint du président du Bureau des affaires urbaines, de la justice et des opportunités. À ce poste, Roy a co-écrit un rapport sur les mégadonnées et les droits civils, a travaillé avec le groupe de travail du président Barack Obama sur les services de police du 21e siècle et a aidé à développer la Police Data Initiative.