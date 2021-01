LONDRES – Facebook a annoncé qu’il commencerait mardi à déployer son produit Facebook News au Royaume-Uni et qu’il paierait les éditeurs pour leur contenu.

Facebook News est une section dédiée de l’application Facebook qui présente des actualités organisées et personnalisées à partir de centaines de publications nationales, locales et de style de vie.

Le produit, qui fait concurrence à Apple News, a été lancé aux États-Unis en juin dernier et le Royaume-Uni est le deuxième pays à y avoir accès.

Facebook affirme que le produit fournit « des nouvelles informatives, fiables et pertinentes » aux utilisateurs « tout en mettant en évidence des rapports originaux et faisant autorité sur des sujets d’actualité ».

Jesper Doub, directeur européen des partenariats d’information de Facebook, a déclaré mardi dans un article de blog: « C’est le début d’une série d’investissements internationaux dans l’information ».

Il a ajouté: « Le produit est un investissement pluriannuel qui met un journalisme original devant de nouveaux publics et offre aux éditeurs plus d’opportunités de publicité et d’abonnement pour créer des entreprises durables pour l’avenir. »

Facebook a annoncé le lancement de Facebook News au Royaume-Uni en novembre, affirmant qu’il présenterait du contenu provenant de partenaires médias tels que Conde Nast, Hearst, The Economist et Guardian Media Group.

Mardi, Facebook a annoncé qu’il avait désormais signé Channel 4 News, Daily Mail Group, DC Thomson, Financial Times, Sky News et Telegraph Media Group.

Certains contenus qui se trouvent normalement derrière un paywall peuvent être consultés gratuitement sur Facebook News, qui devrait être lancé dans plus de pays cette année.

« Nous continuerons d’apprendre, d’écouter et d’améliorer Facebook News au fur et à mesure de son déploiement au Royaume-Uni et sur d’autres marchés, notamment la France et l’Allemagne, où nous sommes en négociations actives avec des partenaires », a déclaré Doub.