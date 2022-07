Facebook n’est pas le moyen de lutter contre le crime communautaire : GRC de Kelowna

La GRC s’inquiète du groupe Facebook « Take Back Kelowna ».

Créée à la mi-juillet, la page “À propos” du groupe se décrit comme “des citoyens concernés travaillant avec d’autres groupes locaux pour récupérer des objets volés et signaler des sujets de préoccupation”.

« Les citoyens ont le droit de se sentir en sécurité dans leurs communautés, mais lorsque les citoyens se font justice eux-mêmes, les choses peuvent mal tourner, très rapidement », a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias. “Il est facile de se retrouver dans une situation dangereuse, ou dans de l’eau chaude légale.”

Della-Paolera a souligné que les crimes ne sont jamais sans victime et doivent être signalés à la police, même s’ils semblent insignifiants pour certains.

« La GRC reconnaît la frustration exprimée par de nombreux membres de notre communauté qui s’inquiètent des crimes contre les biens à Kelowna », a-t-il ajouté.

La section « À propos » du groupe Facebook ajoute que la GRC de Kelowna « a les mains liées ».

Della-Paolera a noté qu’un excellent travail est accompli par les agents, mais que les crimes contre les biens prolifiques sont en augmentation, résultant de problèmes sociaux complexes et associés à des individus qui récidivent perpétuellement en raison d’une approche établie dans le système judiciaire.

La GRC de Kelowna a récemment arrêté deux récidivistes qui ont combiné pour un total de 68 accusations recommandées sur deux mois. La police a également récupéré 80 000 $ en biens volés.

Les deux agresseurs sont toujours en garde à vue. Della-Paolera a déclaré que bien que la communauté veuille des résultats rapides, les agents n’agiront pas en dehors des autorités légales.

«Ce sont des problèmes complexes, mais pour notre communauté, il y a une perception croissante concernant l’incapacité de la police, du système judiciaire ou du système de santé à répondre adéquatement aux incidents criminels – en particulier les crimes contre les biens associés à des problèmes sociaux tels que la santé mentale, toxicomanie et sans-abrisme.

Il a également noté une baisse de confiance, ainsi qu’une frustration et une demande croissantes envers la police locale et les municipalités, qui n’ont pas la portée ou le mandat de résoudre les problèmes sous-jacents.

“Les systèmes de justice, de santé, social et de logement sont sous la contrainte, et sans soins adéquats ni conséquences pour les récidivistes, la confiance du public entraînera la frustration des citoyens”, a ajouté Della-Paolera.

Il a exhorté les habitants à s’impliquer autrement.

“Veuillez envisager de faire du bénévolat pour des organisations de votre communauté”, a-t-il ajouté. « Qu’il s’agisse d’Échec au crime, d’entraînement sportif pour les jeunes ou d’aide aux toxicomanes, vous pouvez faire une réelle différence dans la vie de quelqu’un.

Façons de s’impliquer dans la sécurité communautaire :

Rejoignez le programme de connecteurs de blocs de la ville de Kelowna ;

Suivez le 21h. routine’ pour s’assurer que votre propriété est sûre et sécurisée chaque nuit.

Enregistrez les numéros de série de vos objets de valeur et enregistrez votre vélo auprès de 529 Garage. De cette façon, ils peuvent être efficacement identifiés s’ils sont volés et récupérés par la police.

Dites bonjour aux personnes de votre quartier dont vous pourriez vous méfier. Cela leur montre qu’ils sont vus. Observez, enregistrez et signalez les activités criminelles.

Composez le 9-1-1 si un crime est en cours, utilisez l’outil de signalement en ligne de la GRC pour signaler un crime qui s’est produit ou composez le 250-762-3300 pour signaler une activité suspecte ou illégale.

Communiquez avec les services des règlements de Kelowna au 250-469-8686.

Capital News s’est entretenu avec des représentants du groupe Facebook et en saura plus sur l’histoire au début de la semaine prochaine.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Criminalitétaux de criminalitéKelownaGRC