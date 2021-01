À un moment où l’application de messagerie instantanée Signal signale une augmentation du nombre de nouvelles inscriptions et de nouveaux utilisateurs alors que de nombreux utilisateurs de WhatsApp ont même effrayé par la nouvelle politique de confidentialité de l’application, elle s’est hissée au sommet des classements de l’application Apple. Stocker dans de nombreux pays, y compris l’Inde, au moment de la rédaction de cet article. Cependant, un peu de tweet responsable pourrait être de mise pour Signal sur leur compte Twitter officiel @signalapp. Dans un tweet publié il y a quelque temps, Signal dit que Facebook a en quelque sorte aidé à manipuler les résultats de la recherche sur l’App Store d’Apple, lorsque les utilisateurs recherchent l’application Signal et ont poussé l’application Facebook Messenger au premier plan des résultats de recherche. Oui, ce sont des moments passionnants et tout, mais tout ce que vous voyez n’est peut-être pas une conspiration. Signal dit que Facebook pousse l’application Messenger avant Signal sur la plate-forme d’applications d’Apple. Ce n’est absolument pas vrai.

Dans un tweet, Application @signal « Facebook est probablement plus à l’aise pour vendre des publicités que pour les acheter, mais ils feront ce qu’ils doivent faire pour être le meilleur résultat lorsque certaines personnes recherchent » Signal « dans l’App Store. » Ce tweet contient également une photo de la page de résultats de recherche sur l’App Store pour l’iPhone d’Apple, où l’application Facebook Messenger, ou simplement Messenger, est répertoriée comme le premier résultat. Signal, une application de messagerie instantanée développée par l’organisation à but non lucratif Signal Foundation, est un rival pour les applications de messagerie instantanée appartenant à Facebook, y compris WhatsApp et Facebook Messenger. Signal n’a pas pris la peine de parler des petits détails dans leur dernier tweet.

Tout d’abord, ce qu’ils voient et ce que les utilisateurs voient souvent sur une page de résultats de recherche sur l’App Store est une publicité d’une application souvent similaire à celle que vous avez recherchée. Il n’y a aucune malveillance dans ce placement publicitaire, comme Signal semble le prétendre à propos de Facebook et d’Apple. Il est basé sur des algorithmes et évite souvent les publicités que vous avez peut-être déjà vues plus tôt pour suggérer de nouvelles applications. Ces annonces reçoivent un traitement de couleur différent et sont clairement identifiées comme « Annonce ».

Deuxièmement, nous avons remarqué que lorsque nous avons recherché l’application Signal plusieurs fois sur différents iPhones connectés avec différents ID iCloud, nous avons vu d’autres annonces d’application en haut de la page de recherche de l’application Signal et après quelques recherches, les annonces ont disparu. à partir de la page de recherche complètement. Cela était également vrai lorsque nous avons utilisé le même modèle de recherche pour certaines autres applications. Lors de notre recherche de l’application Signal, nous avons vu des publicités pour l’application Forex Daily Signals (cela a quelque chose à voir avec le trading forex) et deux fois pour l’application Mixin Messenger. Incidemment, cette application est basée sur le protocole Signal avec un cryptage de bout en bout. Toujours, et c’était sans faute, l’application Signal était le premier résultat de recherche réel sous les annonces. Les annonces dans les recherches sont courantes, y compris dans la recherche Google sur le Web.

Une fois que les publicités ont disparu après quelques tentatives de recherche, l’application Signal a ouvert la voie à la recherche, comme il se doit. Sur la page de résultats, qui affiche d’autres résultats de recherche basés sur des mots-clés, des types d’applications et des liens de suggestion, l’application Signal a été suivie de Telegram Messenger, Google Chat, Investmate, Session – Private Messenger, Naughty Dating – Adults Fun, Viber Messenger, Hangouts par Google, Skype pour iPhone, BOTIM – appels vidéo et chat, Microsoft Kaizala, LINE puis Messenger par Facebook.

Il est vraiment difficile de voir un complot, comme Signal semble le prétendre. À aucun moment, nous n’avons vu Messenger annoncé dans les résultats de recherche.

En ce moment, Signal mène également la course dans les Top Charts pour les applications sur l’App Store d’Apple en Inde. Il est suivi de Telegram Messenger, WhatsApp Messenger, YouTube, Instagram, Facebook, Google Pay, Snapchat et PhonePe. Pas de complot, alors?

La popularité de Signal sur les charts n’est pas une surprise. Cela vient juste après que WhatsApp a confirmé la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation. Bien qu’une grande partie de ce que contiennent les nouveaux termes soit déjà connue, WhatsApp précise désormais clairement que les données des utilisateurs sont et continueront d’être partagées avec Facebook et d’autres produits et services Facebook. WhatsApp dit également qu’il suit les données de localisation de l’utilisateur à tout moment, et même si vous êtes assez intelligent pour désactiver l’accès à la localisation pour WhatsApp sur votre téléphone Android ou Apple iPhone, l’application collecte et enregistre toujours les adresses IP et les codes de numéro de téléphone pour estimer votre emplacement général – WhatsApp indique que c’est pour les diagnostics et le dépannage.

Apple, après avoir déployé les nouvelles étiquettes de confidentialité sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac, oblige désormais les développeurs d’applications à indiquer clairement les données utilisateur qu’ils collectent ou ne collectent pas auprès des utilisateurs. Les étiquettes de confidentialité de l’App Store comporteront trois sections: les données utilisées pour vous suivre, les données qui vous sont liées et les données qui ne vous sont pas liées. Sous chaque section se trouveront des puces énumérant les détails exacts des données collectées, y compris les coordonnées, les données de santé et de forme physique, les informations financières, les données d’utilisation, l’historique de navigation, les données de localisation, les identifiants personnels et l’historique de recherche. Avec ces informations disponibles en un coup d’œil, un utilisateur peut potentiellement prendre une décision plus éclairée quant à savoir s’il souhaite télécharger une application spécifique sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans tomber dans le trou noir de collecte de données et de confidentialité qui est devenu la norme au fil des ans. .

Dans les révélations ultérieures, il s’avère que WhatsApp et Facebook Messenger collectent beaucoup plus de données utilisateur par rapport aux applications de messagerie instantanée similaires telles que Signal et iMessage d’Apple. Cela comprend les données de santé et de forme physique, les informations financières, l’historique de recherche, le contenu de l’utilisateur, l’historique de navigation et les données de localisation. L’application Signal ne collecte aucune donnée utilisateur, conformément aux étiquettes de confidentialité de l’App Store.