Facebook ne réussit pas à faire rejeter la poursuite du fraudeur accusé par un tribunal de la Colombie-Britannique

Facebook a perdu son offre pour lancer une poursuite de 50 millions de dollars en Colombie-Britannique contre un escroc présumé pour une «page d’imposteur» qui utilisait son nom et son image.

Timothy Craig Durkin, un résident de l’île de Vancouver, a intenté une action contre le géant des médias sociaux à l’été 2020, affirmant qu’il tentait depuis des mois d’amener les administrateurs à supprimer le faux compte sans succès.

En réponse, Facebook, maintenant connue sous le nom de Meta Platforms Inc., a déposé une requête auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour faire radier la réclamation comme abus de procédure.

La semaine dernière, le juge John Steeves a refusé de radier le dossier, estimant que malgré le passé juridique mouvementé de Durkin, il n’y a aucune preuve de comportement “évasif, combatif, délibérément vague ou malhonnête” dans cette affaire.

“Je ne suis pas d’accord avec les défendeurs que la demande ne révèle aucune réclamation raisonnable, qu’elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire, qu’elle peut nuire, embarrasser ou retarder le procès équitable ou l’audition de la procédure, ou qu’elle est autrement une abus de la procédure judiciaire », Steeves a écrit dans son jugement .

“La demande a ses difficultés, bien sûr, mais je ne suis pas en mesure à ce stade de conclure qu’elle est vouée à l’échec.”

Durkin se représente lui-même devant le tribunal et le juge a trouvé un certain nombre de problèmes avec son avis de réclamation actuel. Steeves a déclaré qu’il ne pouvait pas continuer sous sa forme actuelle et a dit à Durkin de réviser la réclamation pour inclure plus de détails sur ses allégations de négligence contre la société de médias sociaux.

Longue histoire juridique en Colombie-Britannique et aux États-Unis

Facebook avait fait valoir, en partie, que le procès de Durkin devrait être abandonné en raison “d’antécédents de non-respect délibéré et délibéré des règles et ordonnances de ce tribunal dans le contexte d’autres litiges”.

En effet, le nom de Durkin a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours des dernières années alors qu’il s’est retrouvé mêlé à plusieurs affaires devant les tribunaux civils et pénaux, ainsi qu’à des procédures en matière de valeurs mobilières.

Il est particulièrement connu pour sa bataille juridique de six ans sur la propriété du célèbre hôtel Sooke Harbour House.

L’hôtel de villégiature de renommée internationale Sooke Harbour House était au centre d’une longue bataille juridique entre Timothy Durkin et son partenaire et Frédérique et Sinclair Philip. (Michael McArthur/CBC)

En 2020, un juge s’est rangé du côté de Frédérique et Sinclair Philip, leur accordant 4 millions de dollars dans leur lutte pour arracher le contrôle de l’hôtel de Durkin et de son partenaire Rodger Gregory.

Dans une décision cinglante, le juge a décrit Durkin comme un “intimidateur de variété de jardin” qui est “entièrement libéré des normes ordinaires de moralité, d’intégrité et de décence”, notant que Durkin a juré un faux affidavit pour obtenir une injonction éloignant les Philips de la Hôtel.

Malheureusement, au moment où les Philips ont finalement remporté la victoire, l’hôtel avait déjà été vendu lors d’une procédure de forclusion.

La BC Securities Commission a allégué que Durkin fraudé un investisseur de 1 million de dollars par la vente d’un faux intérêt de propriété dans l’hôtel, et les conclusions dans cette affaire sont attendues cet automne.

Durkin a également récemment perdu son procès en diffamation contre la publication en ligne basée à Victoria, The Capital Daily, à cause de l’article d’investigation de la journaliste Tori Marlan intitulé “L’homme qui a volé un hôtel : comment Timothy Durkin a pris le contrôle de Sooke Harbour House.”

Le juge dans ce cas a constaté que le travail de Marlan était “un morceau de journalisme de longue durée de haute qualité” et que permettre au procès de Durkin de se poursuivre créerait un effet dissuasif sur les enquêtes médiatiques dans l’intérêt public.

Au sud de la frontière, Durkin a été accusé d’avoir dirigé une chaîne de Ponzi de plusieurs millions de dollars en Alabama. Il a nié toute implication ou connaissance de l’escroquerie.

Dans sa plainte devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Timothy Craig Durkin affirme que quelqu’un a ouvert ce compte « imposteur » en son nom. Il poursuit maintenant le géant des médias sociaux pour 50 millions de dollars. (Facebook)

Dans l’affaire Facebook, le compte “imposteur” semble avoir été créé pour troller Durkin en relation avec le prétendu stratagème de Ponzi. Il comprenait une photo de profil avec le visage de Durkin et une photo de couverture de mains menottées.

Durkin affirme que lui et d’autres ont signalé l’existence de la page via un formulaire en ligne pour les non-utilisateurs de Facebook, mais il a reçu un message l’informant qu’il y avait un problème, indiquant que “nous travaillons à le résoudre dès que possible”.

Selon la poursuite, Durkin affirme qu’il a continué à recevoir la même réponse au cours des mois suivants et a finalement envoyé une lettre par courrier au directeur général de Facebook Canada demandant que la “page de l’imposteur soit supprimée du réseau de médias sociaux”.