Facebook ne répond pas à la disparition de la page Facebook de la ville de Castlegar

La page Facebook de la ville de Castlegar a disparu. Sans avertissement ni préavis, il était là une minute puis parti la suivante.

La page a disparu plus tôt cette semaine et depuis lors, le personnel de la ville a passé d’innombrables heures à essayer de retrouver ce qui s’est passé. Ils ont déterminé ce qui n’a pas causé la disparition – il n’y a pas eu de failles de sécurité, de piratages ou de problèmes internes – mais ils n’ont pas précisé ce qui aurait pu en être la cause.

La ville a notifié Facebook et demandé une explication et que la page soit remise en place dès que possible, mais après cinq jours, le géant des médias sociaux n’a pas encore répondu ni même reconnu les communications.

“C’est très décevant pour nous car nous travaillons depuis des années pour développer la page Facebook de la ville de Castlegar en tant qu’outil important pour obtenir des informations sur bon nombre de nos résidents de la manière qui leur convient le mieux, en particulier en cas d’urgence”, déclare Chris Barlow. , directeur administratif de Castlegar.

“Nous partageons notre situation de manière proactive afin que les autres niveaux de gouvernement et les entreprises sachent que les pages Facebook peuvent être supprimées sans préavis, à tout moment, laissant un vide dans la capacité d’atteindre les personnes qui souhaitent ou ont besoin d’informations.”

Un sondage sur l’engagement du public mené par la ville de Castlegar l’année dernière a montré que 66 % des répondants obtenaient leurs informations sur les questions liées à la ville directement à partir de la page Facebook de la ville et que Facebook était la méthode de communication préférée de 55 % des répondants.

Pour le moment, les résidents sont invités à se fier au site Web de la ville (castlegar.ca) et aux médias locaux imprimés, en ligne, à la radio et à la télévision pour obtenir des informations sur la ville.

newsroom@castlegarnews.com

