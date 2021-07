Facebook ne peut pas être sérieux avec les « Soundmojis »

Facebook Messenger obtient une nouvelle fonctionnalité. J’ai du mal à l’expliquer au-delà de cela, car cette fonctionnalité ressemble à une blague du poisson d’avril ou à une blague que seuls les esprits les plus méchants imposeraient au monde. C’est Facebook, tellement…

Êtes-vous prêt pour les Soundmojis dans Facebook Messenger ? Ouais, mec, des emojis avec un son fou. De vrais grillons lorsque vous envoyez l’emoji de grillon. Une piste de rire lorsque votre ami déconnecté continue d’abuser du visage qui pleure et qui rit. Un bruit de roulement de tambour pour le plaisir. SONNER. DANS. EMOJIS.

Dans un annonce pour la nouvelle fonctionnalité, Facebook semble explicitement étourdi par ce que je ne peux décrire que comme la pire introduction de fonctionnalité à une application dans une bonne année ou deux. Cela se lit comme si quelqu’un devrait pleurer physiquement pendant qu’il se rend compte à quel point la chose est horrible qu’il lance au milieu de la frappe, pourtant nous y sommes. Regardez cette citation :

Imaginez maintenant si vos emojis pouvaient parler, quel son feraient-ils ? Présentation de la dernière fonctionnalité de Messenger : Soundmojis. Vos discussions sont devenues beaucoup plus bruyantes !

Je ne me suis jamais posé la question. Je ne veux pas que mes conversations deviennent plus bruyantes. Rien de tout cela n’est une chose que tout le monde veut. Nos téléphones devraient être et sont pour la plupart en mode silencieux pour une raison, les gars.

Cependant, Facebook ne recule pas devant Soundmojis. Ils ont déjà aligné les versions sponsorisées avec de mauvais films de Vin Diesel et Rebecca Black. Je suis sûr que les adolescents sur TikTok adoreront cette merde et me diront que je me trompe. Je suis prêt pour ça. C’est ma colline.

Facebook Messenger Soundmojis. Dites ces trois mots sans ressentir le frisson glacial d’un enfer glacial rouler dans votre colonne vertébrale et vous n’êtes pas humain.