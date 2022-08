Facebook ne parvient pas à obtenir une poursuite de 50 millions de dollars par un fraudeur accusé de la Colombie-Britannique rejetée par le tribunal

La poursuite de 50 millions de dollars d’un homme de Sooke, en Colombie-Britannique, contre Facebook, affirmant que le géant des médias sociaux n’a pas réussi à supprimer un compte imposteur, se poursuivra malgré les tentatives de Facebook de le faire rejeter.

Timothy Durkin a déposé sa plainte au civil en août 2020 après qu’un compte se faisant passer pour lui et alléguant son implication dans un stratagème américain de Ponzi soit apparu sur Facebook. Les allégations en question accusent Durkin d’avoir vendu une fausse participation de 1 million de dollars dans l’hôtel Sooke Harbour House et sont maintenant soutenues par la BC Securities Commission.

Durkin dit qu’il a découvert le profil en mars 2020 et a immédiatement essayé de le signaler comme vol d’identité à Facebook, mais a reçu une fenêtre contextuelle l’informant que la demande ne pouvait pas être traitée.

Durkin dit que lui et ses amis ont tenté de le signaler à plusieurs reprises pendant plusieurs mois et ont reçu le même message d’erreur, avant d’envoyer une lettre directement au directeur général de Facebook Canada en juillet.

Lorsqu’il n’a pas eu de réponse, Durkin a intenté une action civile, réclamant 50 millions de dollars de dommages-intérêts, la suppression du compte et la divulgation des personnes qui le dirigeaient.

Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta, a depuis tenté de convaincre la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rejeter la plainte. Dans une application de mai 2021, Meta a fait valoir que la réclamation de Durkin et son prix énorme sont un coup de publicité et abusent du processus du tribunal. Meta a qualifié cela de “scandaleux, frivole ou vexatoire”.

Le juge John Steeves n’était pas d’accord dans sa décision du 3 août, affirmant qu’il pensait que la demande de Durkin visait à faire supprimer le compte imposteur, et pas seulement à susciter la couverture médiatique.

Le compte de l’imposteur a en fait été supprimé à la suite de la réclamation initiale de Durkin et de la couverture médiatique qui l’accompagnait. Que cela ait été fait par Meta ou par les propriétaires du compte reste inconnu, bien que Meta revendique ce dernier.

Dans sa demande de rejet de l’action en justice, Meta a également déclaré que la demande de Durkin n’était pas conforme aux règles de procédure.

Ici, Steeves a accepté, notant que la réclamation actuelle ne couvre pas les quatre éléments de la négligence et manque de preuves sur la façon dont la vie privée de Durkin a été violée et sur les dommages, le cas échéant, qui en ont résulté. Pourtant, Steeves a déclaré que le tribunal devait autoriser une certaine indulgence pour les personnes non représentées, qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la loi. Il a conclu que Durkin devrait avoir la possibilité de modifier sa demande.

“La demande a ses difficultés, bien sûr, mais je ne suis pas en mesure à ce stade de conclure qu’elle est vouée à l’échec”, a déclaré Steeves.

Cour suprême de la Colombie-BritanniqueFacebookfraudepoursuiteSooke