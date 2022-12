Facebook n’a pas réussi à arrêter les publicités menaçant les travailleurs électoraux

TikTok et YouTube ont rejeté toutes les publicités et suspendu les comptes qui tentaient de les soumettre, ont déclaré les chercheurs.

Sur les 20 annonces soumises par des chercheurs contenant du contenu violent, 15 ont été approuvées par Facebook, selon un nouveau test publié par Global Witness, un groupe de surveillance, et l’Université de New York. Cybersécurité pour la démocratie . Les chercheurs ont supprimé les publicités approuvées avant leur publication.

Les tests ont souligné les défis auxquels les réseaux sociaux sont confrontés pour modérer les contenus de plus en plus partisans et violents autour des élections, d’autant plus que les agents électoraux sont confrontés à des menaces supplémentaires de la part des négationnistes et des extrémistes d’extrême droite. Le ministère de la Justice et d’autres agences fédérales averti avant les élections de mi-mandat de cette année, les menaces contre les travailleurs électoraux avaient bondi.

Dans un communiqué, un porte-parole de Meta, la société mère de Facebook, a déclaré qu’il avait par la suite désactivé plusieurs comptes qui avaient soumis les publicités. La société a également déclaré que les publicités continuaient d’être examinées après leur mise en ligne.

“Il s’agit d’un petit échantillon de publicités qui ne sont pas représentatives de ce que les gens voient sur nos plateformes”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. “Le contenu qui incite à la violence contre les travailleurs électoraux ou toute autre personne n’a pas sa place sur nos applications, et des rapports récents ont clairement indiqué que la capacité de Meta à traiter ces problèmes dépasse effectivement celle des autres plateformes.”

La recherche s’ajoute aux tests précédents menés par les mêmes groupes, dont un cette année dans lequel 20 annonces contenant de la désinformation politique ont été soumises. Dans ce test, Facebook n’a approuvé que deux des 20 publicités trompeuses, tandis que TikTok en a approuvé environ 90 %. YouTube a suspendu le compte qui tentait de soumettre les annonces.

Mais ce cycle a utilisé un langage plus ouvert qui a largement testé Facebook système de modération automatisé. Celles-ci comprenaient des menaces directes de violence, qui provenaient de déclarations réelles de négationnistes électoraux et d’autres extrémistes d’extrême droite aux États-Unis. Une annonce, qui a été approuvée par Facebook, disait : “Nous allons tous vous tuer.” Une autre annonce, qui menaçait d’abuser des enfants, a également été approuvée.