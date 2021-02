Le réseau social a annoncé mercredi qu’il avait commencé à changer son algorithme pour réduire le contenu politique dans les fils d’actualité des utilisateurs. Le fil le moins politique sera testé sur une fraction des utilisateurs de Facebook au Canada, au Brésil et en Indonésie à partir de cette semaine, et sera étendu aux États-Unis dans les semaines à venir, a indiqué la société.

Rendre Facebook moins politique pourrait satisfaire les critiques qui lui reprochent une polarisation partisane croissante. Mais cette décision pourrait également réduire le temps que les utilisateurs passent sur l’application. Bon nombre des reportages les plus engagés sur Facebook sont politiques, et les débats politiques chargés génèrent souvent une utilisation intensive et des visites répétées qui sont bonnes pour les résultats.

Les histoires politiques ne disparaîtront pas complètement des flux des utilisateurs. Le contenu des agences et services gouvernementaux officiels sera exempté du changement d’algorithme, a déclaré Facebook, tout comme les informations sur Covid-19 provenant d’organisations telles que les Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé. Le mois dernier, M. Zuckerberg a déclaré que les utilisateurs seraient toujours en mesure de discuter de politique au sein de groupes privés.

Données publiées par Facebook l’automne dernier montré qu’au cours d’une semaine d’octobre, sept des dix pages les plus engagées étaient essentiellement politiques, dont celles du président Donald J. Trump, de Fox News, de Breitbart et d’occupy Democrats.

Il y a trois ans, Facebook a annoncé qu’il réduirait la quantité de contenu publié sur le site par les éditeurs de nouvelles et les marques, une refonte qui, selon lui, mettrait davantage l’accent sur l’interaction entre amis et famille. À l’époque, M. Zuckerberg a déclaré qu’il voulait s’assurer que les produits de Facebook n’étaient pas seulement amusants, mais bons pour les gens. Il a également déclaré que l’entreprise prendrait ces mesures même si cela signifiait nuire au résultat net.

Pourtant, les utilisateurs de Facebook n’ont eu aucun problème à trouver du contenu politique. Des organisations non gouvernementales et des comités d’action politique ont payé pour montrer à des millions d’Américains des publicités politiques très ciblées dans les mois précédant l’élection présidentielle de novembre. Les utilisateurs ont créé un grand nombre de groupes privés pour discuter des problèmes de campagne, organiser des manifestations et soutenir les candidats. Jusqu’à récemment, les propres systèmes de Facebook suggéraient fréquemment de nouveaux groupes politiques différents auxquels les utilisateurs pouvaient adhérer.

Facebook a fait marche arrière sur certains de ces derniers mois. Après la clôture du scrutin le jour du scrutin, la société a suspendu la possibilité d’acheter de nouvelles publicités politiques. Et après l’émeute meurtrière du Capitole le 6 janvier, M. Zuckerberg a déclaré que l’entreprise désactiverait la possibilité de recommander aux groupes politiques de «baisser la température» dans les conversations mondiales.

Dans le cadre du nouveau test, un modèle d’apprentissage automatique prédira la probabilité qu’une publication – qu’elle soit publiée par une grande organisation de presse, un expert politique, ou votre ami ou parent – soit politique. Les messages jugés politiques apparaîtront moins souvent dans les flux des utilisateurs.

On ne sait pas comment l’algorithme de Facebook définira le contenu politique ou dans quelle mesure les changements affecteront les flux des gens. Lauren Svensson, une porte-parole de Facebook, a déclaré que la société continuerait à «affiner ce modèle pendant la période de test pour mieux identifier le contenu politique, et nous pourrions ou non utiliser cette méthode à plus long terme».

On ne sait pas non plus ce qui se passera si les tests de Facebook déterminent que la réduction du contenu politique réduit également l’utilisation du site par les gens. Dans le passé, la société a mis de côté ou modifié des changements d’algorithme visant à réduire la quantité de contenu trompeur et diviseur que les gens voyaient, après avoir déterminé que les changements les avaient amenés à ouvrir Facebook moins fréquemment.