Facebook mettrait fin au traitement spécial accordé aux discours des politiciens

Facebook prévoit de mettre fin à une partie du traitement préférentiel des politiciens et des dirigeants mondiaux dont le discours est beaucoup moins susceptible d’être restreint ou supprimé lorsqu’ils violent les politiques de modération de contenu de la société de médias sociaux, ont rapporté jeudi The Verge et Washington Post.

Le changement, que Facebook pourrait annoncer dès vendredi, intervient après que son conseil de surveillance a confirmé la décision de suspendre l’ancien président Donald Trump, mais a informé Facebook que ses règles devraient s’appliquer également à tout le monde.

Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a refusé de commenter.

Facebook a gelé les comptes de Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. À l’époque, Facebook avait déclaré que deux publications faisaient l’éloge de l’attaque en violation de ses politiques.

« Les considérations d’intérêt médiatique ne devraient pas être prioritaires lorsqu’une action urgente est nécessaire pour éviter des dommages importants », a déclaré le conseil d’administration à Facebook.

Les recommandations formulées par le Conseil de surveillance – un panel d’experts quasi-indépendant financé par Facebook – comprenaient une escalade rapide des messages politiques d’utilisateurs très influents à des spécialistes au sein de l’entreprise qui sont « mis à l’abri des ingérences politiques et économiques, ainsi que des influences indues ».

Facebook divulguera quand il autorisera les publications dignes d’intérêt de politiciens à rester sur ses plateformes même s’ils enfreignent ses règles, ont rapporté The Verge and Post citant des sources anonymes familières avec les changements. Mais dans le cadre de la politique remaniée, les messages des politiciens ne seront toujours pas examinés par des vérificateurs de faits indépendants.

Le traitement par des gants d’enfants du discours politique par les dirigeants mondiaux a suscité un examen minutieux à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, en particulier la décision controversée de laisser les messages de Trump sur les manifestations de Minneapolis qui mettaient en garde : « quand le pillage commence, le tournage commence. »

« Facebook a mis beaucoup trop de temps à faire ce qui était juste et évident pour tout le monde. L’entreprise a longtemps jalonné ses règles concernant les politiciens sur une notion erronée de la liberté d’expression, qui privilégiait les droits d’expression des puissants par rapport à ceux de tous les autres », a déclaré Carmen Scurato, conseillère politique principale du groupe de défense Free Press, dans un communiqué. .

Un groupe de critiques qui s’appellent le Real Facebook Oversight Board a déclaré que Facebook n’avait pas besoin d’un conseil de surveillance et d’une équipe de professeurs de droit « pour leur dire que les dictateurs et les autoritaires se déchaînaient sur leurs plateformes ».

« Facebook ne s’engage même pas à supprimer les contenus dangereux, racistes, violents ou insurrectionnels des dirigeants autoritaires », indique le communiqué. « Ils s’engagent simplement à l’étiqueter, en utilisant son » exemption de valeur médiatique « pour laisser des messages qui devraient autrement être supprimés. »

Le Conseil de surveillance de Facebook a décidé le mois dernier que la suspension des comptes Facebook et Instagram de Trump était la bonne décision, mais a déclaré qu’il n’était pas approprié d’imposer une suspension indéfinie et a demandé à l’entreprise d’examiner la question dans les six mois, ouvrant la porte à un éventuel retour de Trump.

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales et des communications de Facebook, a déclaré à l’époque que Facebook examinerait la décision du conseil d’administration et « déterminerait une action claire et proportionnée ».

Trump a perdu son lien direct avec ses partisans lorsqu’il a été expulsé des principales plateformes de médias sociaux du pays à la suite de l’attaque du Capitole. Il s’est plutôt appuyé sur un patchwork de communiqués de presse et de messages personnels, d’interviews télévisées, d’e-mails et d’appels automatisés pour atteindre ses supporters. Cette semaine, il a débranché un blog « From the Desk of Donald J. Trump » en raison du faible lectorat.