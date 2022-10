Facebook, Meta et Tiktok aident Stop the Steal au refus des élections au Brésil

Commentez cette histoire Commentaire

Dans les jours qui ont précédé l’élection présidentielle la plus importante du Brésil depuis des décennies, Meta et TikTok ont ​​dirigé des millions de Brésiliens vers des accusations sans fondement, de fausses allégations de fraude électorale et des contenus extrémistes, selon un groupe de défense de gauche qui étudie la désinformation. Les recherches en portugais de termes de base liés aux élections tels que “fraude”, “intervention” et “votes” sur Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, ont massivement dirigé les gens vers des groupes poussant des revendications mettant en cause l’intégrité du vote ou ouvertement faisant campagne pour un coup d’État militaire, ont découvert des chercheurs du groupe de défense SumOfUs. Sur TikTok, cinq des huit premiers résultats de recherche pour le mot-clé « bulletins de vote » concernaient des termes tels que « bulletins de vote truqués » et « bulletins de vote manipulés ».

La recherche est la dernière d’un ensemble croissant de preuves que les plateformes sociales ne parviennent pas à empêcher un flot de désinformation sur leurs services avant le second tour des élections dimanche entre le président Jair Bolsonaro et l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. La semaine dernière, les législateurs brésiliens ont accordé au chef des élections nationales le pouvoir unilatéral d’obliger les entreprises technologiques à supprimer la désinformation dans les deux heures suivant la publication du contenu – l’une des mesures juridiques les plus agressives contre les géants des médias sociaux que n’importe quel pays ait prises.

Le parti de droite Bolsonaro a affirmé à plusieurs reprises sans preuves que les machines à voter utilisées depuis un quart de siècle au Brésil étaient sujettes à la fraude. La rhétorique des partisans de Bolsonaro a souvent semblé faire écho à celle des partisans du président Donald Trump lors des élections américaines de 2020, qui ont remis en question les résultats des élections sous la bannière Stop the Steal.

Bolsonaro contre Lula : un référendum sur la jeune démocratie brésilienne

Certains des principaux récits qui ont circulé au Brésil avant le premier tour du vote du 2 octobre comprenaient des allégations spécifiques de fraude, des messages attaquant la Cour suprême électorale et de faux appels à des « inspecteurs » dans les urnes, selon des chercheurs brésiliens et la gauche. groupe de défense des droits de l’homme Avaaz. L’audio et la vidéo virale sur Telegram, WhatsApp, Facebook et TikTok ont ​​allégué que les urnes étaient pré-remplies avec des votes pour l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

La désinformation a également été diffusée par la gauche. Les messages contiennent de fausses allégations selon lesquelles Bolsonaro aurait avoué cannibalisme et pédophilie.

Les principales entreprises de médias sociaux ont permis au contenu Stop the Steal de se répandre pratiquement sans contrôle jusqu’à ce que les conséquences violentes de la rhétorique deviennent claires le 6 janvier 2021. Les groupes sur Facebook en particulier ont été découverts par les chercheurs comme des vecteurs majeurs d’organisation avant le Stop the Steal. Steal rassemblement au Capitole, et que les propres algorithmes logiciels de Facebook ont ​​joué un rôle important en aidant ces groupes à gagner des membres.

Depuis, des entreprises dont Meta et dans une moindre mesure TikTok ont ​​promis de faire mieux, et notamment de sévir contre les contenus liés aux élections qui pourraient conduire à la violence. Mais les dernières preuves montrent que les entreprises ne tiennent pas leurs promesses, en particulier en dehors des États-Unis.

“Ce que nous voyons, c’est que Meta et Google prennent la protection des électeurs brésiliens moins au sérieux que [that] de leurs homologues américains », a déclaré Nell Greenberg, directrice adjointe d’Avaaz. Avant les élections américaines de mi-mandat le mois prochain, a-t-elle noté, les entreprises ont étiqueté, déclassé et supprimé les contenus qui incitent à la violence et diffusent de fausses informations sur les élections.

«Il y a encore des actions cruciales qu’ils peuvent prendre pour aider à assurer un jour d’élection sûr et empêcher un potentiel« 6 janvier »au Brésil», a-t-elle écrit dans un e-mail. “La question est, feront-ils l’un d’entre eux?”

Le porte-parole de Meta, Tom Reynolds, a déclaré que la société avait mis à jour ses outils de recherche ces dernières semaines en vue des élections. Il a déclaré que les meilleurs résultats de recherche dirigent désormais les utilisateurs vers des informations provenant des autorités brésiliennes.

“Nous avons travaillé pour supprimer plusieurs recommandations de mots clés susceptibles de conduire à la désinformation et avons appliqué des étiquettes sur les publications liées aux élections sur les deux applications”, a-t-il déclaré. “Environ 30 millions de personnes au Brésil ont cliqué sur ces étiquettes électorales sur Facebook et ont été dirigées vers le site Web de la justice électorale.”

Sorti de prison et en tête des sondages, Lula s’approche d’un retour politique complet

La porte-parole de TikTok, Jamie Favazza, a déclaré que la société avait investi dans la protection du site avant les élections au Brésil.

“Nous prenons notre responsabilité de protéger l’intégrité de notre plateforme et de nos élections avec le plus grand sérieux et apprécions les commentaires des ONG, des universitaires et d’autres experts”, a-t-elle déclaré dans un e-mail. “Nous continuons d’investir dans nos équipes de politique, de sûreté et de sécurité pour lutter contre la désinformation électorale, car nous fournissons également un accès à des informations faisant autorité via notre guide électoral.”

L’institut de recherche brésilien NetLab a découvert que Meta et Google avaient autorisé les candidats politiques à diffuser des publicités sur leurs plateformes lors du premier tour de scrutin du 2 octobre, même si une telle publicité est interdite par la loi brésilienne pendant cette période. Le groupe a également trouvé des preuves de publicité payante encourageant les interventions militaires lors des élections alors que les électeurs se rendaient aux urnes.

Un test des systèmes publicitaires de Meta et YouTube par le groupe de défense des droits de l’homme Global Witness a révélé que les entreprises approuvaient un grand nombre de publicités trompeuses, y compris des spots qui encourageaient les gens à ne pas voter ou donnaient de fausses dates pour l’affichage des bulletins de vote. YouTube a déclaré avoir “examiné les publicités en question et supprimé celles qui enfreignaient nos politiques”, bien que le rapport de Global Witness ait montré que toutes les publicités soumises avaient été approuvées par le site appartenant à Google.

La ville natale de Bolsonaro est aussi divisée sur lui que le reste du Brésil

Pour étudier comment les plateformes poussaient les gens vers la désinformation, les chercheurs de SumOfUs ont créé des comptes factices sur Facebook, Instagram et TikTok. Ils ont ensuite tapé les termes « vote », « interventions » et « fraude » dans les barres de recherche de ces services de médias sociaux et compté les résultats.

Ils ont constaté que cinq des sept groupes recommandés par Facebook dans les recherches sur le terme « intervention » faisaient pression pour une intervention militaire lors des élections au Brésil, tandis que cinq des sept groupes recommandés sous le terme de recherche « fraude » encourageaient les gens à rejoindre des groupes qui ont mis en doute l’intégrité de l’élection. Les groupes ont des noms tels que “Intervention pour sauver le Brésil” et “Déjà l’intervention militaire”.