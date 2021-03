Facebook met fin à l’interdiction de la publicité politique

SAN FRANCISCO – Facebook a déclaré mercredi qu’il prévoyait de lever son interdiction de la publicité politique sur son réseau, reprenant une forme de promotion numérique qui a été critiquée pour répandre de la désinformation, des mensonges et enflammer les électeurs. Le réseau social a déclaré qu’il permettrait aux annonceurs d’acheter de nouvelles publicités sur «les questions sociales, les élections ou la politique» à partir de jeudi, selon une copie d’un e-mail envoyé aux annonceurs politiques et consulté par le New York Times. Ces annonceurs doivent effectuer une série de vérifications d’identité avant d’être autorisés à placer les annonces, a déclaré la société. «Nous avons mis cette interdiction temporaire en place après les élections de novembre 2020 pour éviter toute confusion ou abus après le jour du scrutin», a déclaré Facebook dans un article de blog. «Nous avons entendu beaucoup de commentaires à ce sujet et en avons appris davantage sur les publicités politiques et électorales au cours de ce cycle électoral. Par conséquent, nous prévoyons d’utiliser les mois à venir pour examiner de plus près le fonctionnement de ces annonces sur notre service afin de voir où d’autres modifications pourraient être justifiées. « La publicité politique sur Facebook a longtemps fait face à des questions. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré qu’il souhaitait maintenir une position largement non-interventionniste vis-à-vis du discours sur le site – y compris des publicités politiques – à moins que cela ne cause un préjudice immédiat au public ou aux individus, affirmant qu’il « ne veut pas être l’arbitre de la vérité.

Mais après l’élection présidentielle de 2016, la société et les responsables du renseignement ont découvert que les Russes avaient utilisé des publicités Facebook pour semer le mécontentement chez les Américains. L’ancien président Donald J. Trump a également utilisé les publicités politiques de Facebook pour amplifier les allégations concernant une «invasion» à la frontière mexicaine en 2019, entre autres incidents. Facebook avait interdit les publicités politiques à la fin de l’année dernière afin d’étouffer la désinformation et les menaces de violence autour de l’élection présidentielle de novembre. En septembre, la société a annoncé qu’elle prévoyait d’interdire les nouvelles publicités politiques la semaine précédant le jour du scrutin et qu’elle agirait rapidement contre les publications qui tentaient de dissuader les gens de voter. Puis, en octobre, Facebook a élargi cette action en déclarant qu’il interdirait toute publicité politique et basée sur des enjeux après la fermeture des urnes le 3 novembre pour une durée indéterminée. L’entreprise a finalement réprimé les groupes et les pages qui diffusaient certains types de désinformation, comme décourager les gens de voter ou de s’inscrire pour voter. Il a dépensé des milliards de dollars pour éradiquer les campagnes d’influence étrangères et d’autres types d’ingérence d’agences publiques malveillantes et d’autres mauvais acteurs. En décembre, Facebook a levé l’interdiction pour permettre à certains annonceurs de diffuser des annonces sur des questions politiques et des candidatures en Géorgie pour le second tour des élections de janvier dans l’État. Mais l’interdiction restait par ailleurs en vigueur pour les 49 États restants. Les attitudes quant à la manière dont la publicité politique devrait être traitée sur Facebook sont décidément mitigées. Les politiciens qui ne sont pas bien connus peuvent souvent accroître leur visibilité et leur notoriété sur leurs campagnes en utilisant Facebook.

«Les publicités politiques ne sont pas de mauvaises choses en elles-mêmes», a déclaré Siva Vaidhyanathan, professeur d’études sur les médias et auteur d’un livre étudiant les effets de Facebook sur la démocratie. «Ils accomplissent un service essentiel, dans l’acte de représenter directement les préoccupations ou les positions du candidat.» Il a ajouté: «Lorsque vous interdisez toutes les publicités de campagne sur la plate-forme la plus accessible et la plus abordable, vous faites pencher la balance vers les candidats qui peuvent se permettre la radio et la télévision.» La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, démocrate de New York, a également déclaré que la publicité politique sur Facebook peut être un élément crucial des stratégies de campagne numérique démocrate. Certains acheteurs de publicités politiques ont applaudi la levée de l’interdiction des publicités. «L’interdiction de publicité était quelque chose que Facebook a fait pour apaiser le public pour la désinformation qui s’est répandue sur la plate-forme», a déclaré Eileen Pollet, stratège de la campagne numérique et fondatrice de Ravenna Strategies. «Mais cela a vraiment fait du mal aux bons acteurs alors que les mauvais acteurs avaient totalement libre cours. Et maintenant, surtout depuis la fin des élections, l’interdiction avait vraiment fait du tort aux organisations à but non lucratif et aux organisations locales. Facebook a longtemps cherché à enfiler l’aiguille entre une modération énergique de sa politique et une touche plus légère. Pendant des années, M. Zuckerberg a défendu le droit des politiciens de dire ce qu’ils voulaient sur Facebook, mais cela a changé l’année dernière alors que l’alarme montait sur les violences potentielles autour des élections de novembre. En janvier, Facebook a interdit à M. Trump d’utiliser son compte et de publier sur la plateforme après s’être rendu sur les réseaux sociaux pour délégitimer les résultats des élections et avoir incité à un violent soulèvement parmi ses partisans, qui ont pris d’assaut le Capitole américain. Facebook a déclaré que la suspension de M. Trump était «indéfinie». La décision est actuellement en cours d’examen par le Facebook Oversight Board, une entité tierce créée par la société et composée de journalistes, d’universitaires et d’autres personnes qui statue sur certaines des décisions épineuses d’application de la politique de contenu de la société. Une décision devrait intervenir dans les prochains mois.