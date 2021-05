Facebook Messenger dirige Stan Chudnovsky sur les progrès de l’interopérabilité

L’adoption de l’interopérabilité de Facebook entre Messenger et Instagram est en avance sur les attentes, selon l’exécutif qui dirige l’activité Messenger.

« Nous dépassons nos attentes en termes de rapidité et de nombre de personnes qui se mettent à niveau », a déclaré Stan Chudnovsky, responsable de Messenger sur Facebook, dans une interview.

Plus précisément, la société a déclaré à CNBC que plus de 60% des utilisateurs éligibles sur Instagram avaient mis à jour la nouvelle expérience, ce qui leur permet d’échanger des messages avec des personnes sur Messenger. C’est la première fois que Facebook fournit un chiffre sur le taux d’adoption de la mise à jour.

En mars 2019, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé son intention d’autoriser la messagerie inter-applications entre Messenger, Instagram et WhatsApp. Du point de vue de Facebook, permettre aux gens d’échanger des messages entre les applications supprime un point de friction – l’idée que tout le monde ne sait pas quelle application utiliser – qui augmente l’utilisation de la messagerie. Cependant, Facebook aujourd’hui ne gagne pas beaucoup d’argent grâce à la publicité dans ses applications de messagerie.

Facebook a commencé à déployer une communication inter-applications entre les utilisateurs de Messenger et d’Instagram en septembre 2020, mais il est encore loin d’intégrer WhatsApp dans le mix. Avant que cela ne se produise, Facebook devra intégrer un cryptage de bout en bout dans Messenger, car WhatsApp dispose déjà de cette fonctionnalité. Cette mise à jour ne sera terminée que bien en 2022, selon une porte-parole de Facebook.

Facebook n’indique plus les chiffres d’utilisation de chaque application individuellement, mais en 2017 la société a déclaré que Messenger comptait plus de 1,3 milliard d’utilisateurs mensuels, en 2018 il a dit qu’Instagram en avait plus d’un milliard, et en 2020 il a déclaré que WhatsApp comptait plus de 2 milliards d’utilisateurs.

L’adoption d’Instagram et de Messenger a renforcé la confiance de Chudnovsky et de son équipe alors qu’ils développent l’interopérabilité.

« Le fait que les gens se mettent à niveau au rythme où ils se mettent à jour sur Instagram suggère que notre thèse était correcte et que les gens achètent définitivement dans la commodité », a déclaré Chudnovsky.

Facebook affirme que selon ses recherches, 70% des Américains utilisent au moins trois applications de messagerie. Selon Facebook, un tiers de ces utilisateurs ont du mal à se souvenir où se trouvent certains fils de conversation. C’est pourquoi la société affirme qu’elle est en train de développer la communication inter-applications.

« Un grand pourcentage d’entre eux ne savent vraiment pas où aller pour parler à une personne en particulier », a-t-il déclaré. « En conséquence, vous envoyez simplement moins de messages. »

Le service Messenger de Facebook pourrait servir plus d’utilisateurs si Apple ouvrait son écosystème iOS pour permettre aux utilisateurs d’iPhone de choisir leurs applications de messagerie par défaut, a déclaré Chudnovsky.

«En ce qui concerne les applications de messagerie, nous sommes très pro-choix du point de vue que les gens devraient être en mesure de choisir quelle application particulière est l’application par défaut sur leur téléphone afin que leur préférence soit réellement respectée», a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, les utilisateurs d’iPhone doivent utiliser l’application iMessage de l’entreprise pour envoyer des SMS à leurs amis. Cela contraste avec le système d’exploitation Android de Google, qui permet aux utilisateurs de définir d’autres services de messagerie, y compris Facebook Messenger, comme leur application par défaut pour l’envoi de messages texte.

Les utilisateurs d’iPhone qui préfèrent Messenger à l’application iMessage d’Apple « sont dans une position désavantageuse car ils ne peuvent pas changer cette valeur par défaut et ils doivent être coincés avec ce qu’Apple veut qu’ils utilisent », a déclaré Chudnovsky.

« Nous ne pensons pas nécessairement que cela devrait être ainsi, mais nous essayons de jouer dans les règles de l’écosystème et nous devons respecter les règles que les plates-formes nous imposent même si nous estimons que cela met les gens dans une situation défavorisée », at-il mentionné.