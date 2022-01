Facebook Messenger ajoute quelques fonctionnalités essentielles à ses chats cryptés de bout en bout

Facebook Messenger de Meta gagne aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités pour ses chats cryptés de bout en bout, bien que ceux-ci soient encore entièrement facultatifs et opt-in, contrairement à WhatsApp, également détenue par Meta, où le cryptage de bout en bout est la valeur par défaut. C’est une distinction importante à garder à l’esprit – dans Messenger, vous devez spécifiquement accéder au menu et ouvrir une discussion cryptée spéciale de bout en bout si vous le souhaitez.

Si vous êtes le genre de personne à le faire, vous serez heureux de savoir qu’à partir de maintenant, vous n’êtes plus limité aux discussions en tête-à-tête – des discussions et des appels de groupe chiffrés de bout en bout (à la fois vocaux et vidéo) sont enfin possibles. Alors maintenant, vous pouvez choisir (rappelez-vous, c’est un choix actif que vous devez faire) de « vous connecter avec vos amis et votre famille de manière privée et sécurisée », dit Meta.

Pour les messages qui disparaissent dans les discussions chiffrées de bout en bout, vous recevrez une notification lorsque quelqu’un prendra une capture d’écran. Oh, et les GIF et les autocollants sont enfin disponibles pour les discussions cryptées de bout en bout, tout comme les réactions, les réponses et les indicateurs de frappe. De plus, le transfert de messages est désormais possible.

Les badges de compte vérifiés apparaîtront dans les discussions cryptées de bout en bout, et vous pourrez également enregistrer toute vidéo ou image que vous recevez en appuyant longuement dessus, ainsi que modifier une vidéo ou une photo avant de l’envoyer, dans pour y ajouter des autocollants, griffonner ou ajouter du texte, recadrer et également éditer l’audio (pour les vidéos).

