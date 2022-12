Facebook menace d’annuler l’actualité

Meta Platforms dit qu’il pourrait cesser complètement de faire du journalisme si les législateurs américains permettent aux médias de négocier collectivement

La société mère de Facebook a menacé de cesser de diffuser des informations sur la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde si les législateurs américains adoptaient un projet de loi qui pourrait donner aux médias plus de poids dans la négociation des frais d’utilisation de leur contenu.

Les membres du Congrès auraient l’intention d’ajouter l’initiative médiatique – appelée Loi sur la concurrence et la préservation du journalisme (JCPA) – à un projet de loi d’autorisation de défense annuel incontournable pour aider à le faire passer. La législation permettrait aux médias de négocier collectivement plus facilement une plus grande part des revenus des publicités publiées sur leur contenu, un coup de pouce qui pourrait être particulièrement important pour les journaux et les diffuseurs locaux.

“Si le Congrès adopte un projet de loi sur le journalisme inconsidéré dans le cadre de la législation sur la sécurité nationale, nous serons obligés d’envisager de supprimer complètement les informations de notre plate-forme plutôt que de nous soumettre à des négociations mandatées par le gouvernement qui négligent injustement toute valeur que nous fournissons aux organes d’information par le biais d’un trafic accru. et abonnements », Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré lundi dans un message sur Twitter.

Stone a fait valoir que les éditeurs et les diffuseurs mettent leur contenu sur Facebook parce que cela augmente leurs bénéfices. « Aucune entreprise ne devrait être obligée de payer pour du contenu que les utilisateurs ne veulent pas voir et ce n’est pas une source de revenus significative. En termes simples : la création par le gouvernement d’une entité semblable à un cartel qui oblige une entreprise privée à subventionner d’autres entités privées est un terrible précédent pour toutes les entreprises américaines.

Le JCPA bénéficie d’un soutien bipartite à la Chambre et au Sénat, ainsi que d’une opposition bipartite. La News Media Alliance, un groupe professionnel de l’industrie qui a fait pression pour le JCPA, a qualifié la menace de Meta “antidémocratique et inconvenant”. Le groupe a ajouté que similaire “Des menaces ont été tentées avant que le gouvernement australien n’adopte une loi similaire pour indemniser les organes de presse, jouées sans succès, et finalement les éditeurs de nouvelles ont été payés.”

L’American Civil Liberties Union fait partie des groupes qui se sont opposés au projet de loi, affirmant qu’il créerait une “Exemption antitrust peu judicieuse pour les éditeurs et les diffuseurs.” Les critiques ont également souligné que le projet de loi n’exige pas que les fonds générés par les frais des médias sociaux soient utilisés pour payer les journalistes.