Facebook Inc a largement battu les estimations de revenus trimestriels mercredi après une forte publicité des fêtes par les détaillants de commerce électronique, mais il a averti que les changements imminents de confidentialité d’Apple pourraient nuire aux revenus en interférant avec le ciblage publicitaire.

La plus grande entreprise de médias sociaux au monde a déclaré qu’elle s’attendait à faire face à «d’importants vents contraires de ciblage publicitaire en 2021». Facebook a prévu que la mise à jour par Apple de son système d’exploitation iPhone vers iOS 14 pourrait commencer à générer des revenus dès la fin du premier trimestre.

Les actions étaient stables après les heures suivant une baisse initiale.

Les résultats du quatrième trimestre ont validé la volonté de l’entreprise de faciliter la vente de produits par les détaillants aux utilisateurs de Facebook, qui étaient souvent bloqués chez eux l’année dernière pendant la pandémie COVID-19.

Par exemple, Facebook a lancé Facebook Pay et Facebook Shops qui permettent aux consommateurs de cliquer sur les publicités et de faire des achats sans quitter les applications de l’entreprise, qui incluent également Instagram et WhatsApp.

La société a déclaré que la flambée du commerce en ligne provoquée par la pandémie et le déplacement de la demande des consommateurs vers les produits plutôt que vers les services ont stimulé la croissance des revenus, qui se refroidit régulièrement à mesure que son activité mûrit.

Le chiffre d’affaires total, qui consiste presque entièrement en ventes publicitaires, a augmenté de 33% à 28,07 milliards de dollars au quatrième trimestre clos le 31 décembre, contre 21,08 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon les données IBES de Refinitiv, les analystes ont estimé un chiffre d’affaires trimestriel moyen à 26,44 milliards de dollars.

Le bénéfice net s’est établi à 11,22 milliards de dollars, ou 3,88 dollars par action, contre 7,35 milliards de dollars, ou 2,56 dollars par action, un an plus tôt.

Les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 12% à 2,80 milliards, au-dessus des 2,75 milliards attendus par les analystes.

RÉDUIRE LE CONTENU POLITIQUE

Bien que financièrement solide, Facebook a été critiqué pour la désinformation et les appels à la violence sur ses plates-formes liées à l’élection présidentielle américaine, y compris la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier.

Le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré aux investisseurs lors d’un appel qu’il souhaitait «baisser la température» des conversations politiques parce que «les gens ne veulent pas que la politique et les combats prennent le relais de leur expérience sur nos services».

Un moratoire lié aux élections sur les recommandations des groupes politiques aux utilisateurs américains deviendra permanent et le contenu politique du fil d’actualité du réseau disparaîtra. Ces changements ne nuiront pas aux perspectives financières de Facebook, a-t-il déclaré.

Zuckerberg a également pris pour cible Apple Inc, qu’il a déclaré que les dirigeants de Facebook considèrent de plus en plus comme le plus grand concurrent de l’entreprise, même si le fabricant d’iPhone ne tire qu’une petite partie de ses revenus de la publicité numérique.

Les activités d’Apple «dépendent de plus en plus de gagner des parts dans les applications et les services», a déclaré Zuckerberg, en lui donnant «toutes les incitations à utiliser (sa) position dominante sur la plate-forme pour interférer avec le fonctionnement de nos applications et autres applications.»

Facebook a rivalisé avec Apple pendant des mois sur le plan du fabricant d’iPhone de limiter la collecte de données utilisateur par les développeurs d’applications à partir d’autres applications. Facebook utilise les données pour améliorer le ciblage publicitaire.

Le réseau social, qui fait face à des poursuites antitrust américaines de la part de la Federal Trade Commission et de dizaines d’États, accuse Apple de se comporter de manière anticoncurrentielle.

Les analystes ont déclaré que Facebook est moins susceptible de souffrir des mises à jour de confidentialité d’Apple que d’autres entreprises financées par la publicité qui ont moins accès à leurs propres données de première partie.

«En fin de compte, je ne pense pas que Facebook sera autant touché que les autres, car Facebook peut fournir des solutions de contournement pour le ciblage publicitaire», a déclaré l’analyste Jonathan Kees de Summit Insights Group.