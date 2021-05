Facebook maintiendra l’interdiction de Trump, mais réévaluera la décision au cours des prochains mois

Le conseil de surveillance indépendant de Facebook a décidé de confirmer la décision de janvier de la société de suspendre les comptes Facebook et Instagram de l’ancien président Donald Trump.

Mais, a déclaré le conseil, le délai indéfini de la suspension « n’était pas approprié ». Le conseil a effectivement renvoyé la décision à Facebook, affirmant qu’il « insiste » pour que la société « examine cette question pour déterminer et justifier une réponse proportionnée qui soit conforme aux règles appliquées aux autres utilisateurs de sa plate-forme ».

Le conseil a demandé à Facebook de terminer l’examen dans les six mois et a fait des suggestions sur la façon de créer des politiques claires qui équilibrent la sécurité publique et la liberté d’expression.

La décision garantira que Trump restera empêché de publier ou d’être présent sur les services de la société de médias sociaux pour le moment.

Facebook a d’abord suspendu les comptes de Trump à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain. La suspension était l’action la plus agressive de Facebook contre Trump au cours de son mandat de quatre ans.

«Nous pensons que les risques de permettre au président de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands», a écrit le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, dans un message sur sa page Facebook à l’époque.

Facebook a renvoyé la décision à son conseil de surveillance quelques semaines plus tard, en disant qu’étant donné l’importance de la décision, «nous pensons qu’il est important que le conseil l’examine et se prononce de manière indépendante sur la question de savoir si elle doit être confirmée».

La décision de maintenir la suspension de Trump est l’action la plus importante prise à ce jour par le Conseil de surveillance de Facebook, qui a été lancé en octobre 2020 en tant que «Cour suprême» de facto pour les décisions de modération de contenu de l’entreprise. Le conseil est un organe indépendant composé d’experts en droit civique, technologique, en liberté d’expression, en journalisme et en droits de l’homme du monde entier.

Facebook a accepté de se conformer aux décisions du Conseil de surveillance, même si le PDG Mark Zuckerberg a toujours le contrôle incontesté de la société, avec un contrôle de vote majoritaire sur les actions de la société.

Cette histoire se développe. Actualisez pour les mises à jour.