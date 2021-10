Facebook lutte pour apaiser le tollé sur l’effet d’Instagram sur les adolescents

SAN FRANCISCO — Au cours des dernières semaines, les principaux dirigeants de Facebook se sont réunis virtuellement pour une série de réunions d’urgence.

Lors d’une réunion le week-end dernier, une demi-douzaine de managers – dont Adam Mosseri, responsable d’Instagram, et Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook – ont discuté de la suspension du développement d’un service Instagram pour les enfants de 13 ans et moins, ont déclaré deux personnes informées sur la réunion. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a pesé pour approuver la décision, ont déclaré les gens.

Les réunions se sont poursuivies cette semaine, avec un groupe plus large comprenant les équipes de « réponse stratégique » de Facebook, qui sont supervisées par M. Clegg, ont déclaré les gens. Les dirigeants ont débattu de ce qu’il fallait faire des recherches internes sur les adolescents et Instagram, ont-ils déclaré, et ont décidé de publier certaines informations mais de les annoter pour ajouter du contexte.

Facebook a connu un tollé au cours des dernières semaines, que les réunions ont eu pour but de réprimer. Le tumulte a commencé après que le Wall Street Journal a publié un série d’articles le mois dernier, cela montrait que Facebook était au courant des méfaits de ses services, y compris des adolescentes disant qu’Instagram les faisait se sentir plus mal dans leur peau. Les articles étaient basés sur une mine de documents Facebook, qui ont été divulgués par un dénonciateur non identifié.