Facebook limite le partage de nouvelles sur sa plateforme en Australie.

Facebook a déclaré mercredi qu’il le ferait empêcher les personnes et les éditeurs de partager des liens aux articles de presse en Australie, en réponse à une proposition de loi dans le pays qui oblige les entreprises de technologie à payer les éditeurs pour créer des liens vers des articles sur leurs plateformes.

La décision est intervenue quelques heures après que Google a annoncé qu’il était parvenu à un accord pour payer le News Corp de Rupert Murdoch pour publier son contenu d’actualités dans le cadre d’un accord mondial de trois ans, faisant partie d’une série d’accords conclus avec des entreprises de médias ces derniers jours pour garantir cette information. resterait sur ses services.

«Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualités», a déclaré William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, dans un communiqué sur la législation australienne. «Cela nous a laissé face à un choix difficile: tenter de se conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser des contenus d’actualité sur nos services en Australie. Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier.

La décision de Facebook est une escalade d’une impasse à long terme entre les entreprises de technologie et les éditeurs de nouvelles, qui font valoir depuis des années qu’ils ne sont pas équitablement rémunérés pour les articles et autres contenus qui génèrent des revenus publicitaires pour les entreprises de technologie. Les géants de la technologie ont repoussé, affirmant qu’ils ne sont que des canaux pour le contenu et que la loi proposée en Australie est intenable.