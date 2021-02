Facebook a annoncé qu’il limitait le contenu publié par l’armée birmane, à la suite du coup d’État qui a renversé le gouvernement élu plus tôt dans le mois.

Dans un Publier, Facebook a déclaré avoir pris plusieurs mesures pour réduire la portée de certains comptes militaires afin d’arrêter la «propagation de la désinformation».

Ils ont également qualifié la situation actuelle au Myanmar d ‘ »urgence ».

L’armée du Myanmar a organisé un coup d’État le 1er février dans ce pays d’Asie du Sud-Est et arrêté le chef de facto Aung San Suu Kyi et d’autres hauts responsables politiques.

Ils ont été détenus en raison d’allégations de fraude électorale généralisée et d’ingérence étrangère lors des élections de novembre dernier, ce qui a déclenché une condamnation mondiale.

Facebook s’est engagé à réduire la diffusion de tout le contenu sur les pages Facebook et les profils gérés par l’armée birmane «Tatmadaw», ainsi que sur les comptes liés au porte-parole des forces armées, le brigadier-général Zaw Min Tun.

La société de médias sociaux a également déclaré qu’elle protégerait le contenu, y compris les discours politiques, qui permettent au peuple birman de s’exprimer et de montrer au monde ce qui se passe dans le pays.

Ils ont également suspendu la possibilité pour les agences gouvernementales du Myanmar d’envoyer des demandes de suppression de contenu à Facebook via des canaux normaux réservés aux autorités du monde entier.

« Ces efforts s’appuient sur notre travail depuis 2018 pour assurer la sécurité des personnes et réduire le risque de violence politique au Myanmar », a déclaré Facebook dans un communiqué.

Le Myanmar a connu des pannes d’Internet dans tout le pays alors qu’une vague de manifestations anti-militaires s’est emparée du pays, selon NetBlocks.

Les manifestations se sont poursuivies pendant une deuxième semaine, exigeant que le pouvoir soit rétabli au gouvernement civil déchu de Suu Kyi, malgré les forces de sécurité qui ont intensifié leur recours à la force contre eux.

Facebook est le dernier à se joindre aux gouvernements, aux Nations Unies et aux citoyens du monde entier pour demander la restauration immédiate des services Internet au Myanmar, afin que les gens puissent communiquer et exprimer leurs opinions politiques, accéder aux informations importantes et gérer leurs entreprises.