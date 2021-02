Facebook lèvera l’interdiction de nouvelles pour les utilisateurs australiens après la conclusion d’un accord de paiement

Le gouvernement australien a annoncé mardi que Facebook avait accepté de lever son interdiction de partager des informations avec les Australiens après la conclusion d’un accord sur une législation qui obligerait les géants du numérique à payer pour le journalisme.

Le trésorier Josh Frydenberg et Facebook ont ​​confirmé dans des déclarations qu’ils étaient parvenus à un accord sur des amendements à la législation proposée qui obligeraient le réseau social et Google à payer pour les nouvelles qu’ils diffusent.

Dans un déclaration sur le site institutionnel de Facebook», Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux pour l’information, a déclaré:« Après de nouvelles discussions avec le gouvernement australien, nous sommes parvenus à un accord qui nous permettra de soutenir les éditeurs que nous choisissons, y compris les petits éditeurs locaux. Nous rétablissons les actualités sur Facebook en Australie dans les prochains jours. «

«À l’avenir, le gouvernement a précisé que nous conserverons la possibilité de décider si les nouvelles apparaissent sur Facebook afin de ne pas être automatiquement soumis à une négociation forcée. Nous avons toujours eu l’intention de soutenir le journalisme en Australie et dans le monde, et nous continuerons d’investir dans l’actualité à l’échelle mondiale et résisterons aux efforts des conglomérats médiatiques pour faire progresser les cadres réglementaires qui ne tiennent pas compte du véritable échange de valeur entre les éditeurs et les plateformes comme Facebook. »

Facebook a empêché les utilisateurs australiens d’accéder et de partager des nouvelles après que la Chambre des représentants a adopté le projet de loi mercredi dernier.

Le Sénat débattra mardi de la législation modifiée.

« Le gouvernement a été informé par Facebook de son intention de restaurer les pages d’informations australiennes dans les prochains jours », ont déclaré Frydenberg et le ministre des Communications, Paul Fletcher, dans un communiqué.