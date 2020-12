Facebook a déclaré mardi qu’il permettrait à certains annonceurs de diffuser des annonces sur des questions politiques et des candidatures en Géorgie, un changement par rapport à sa récente interdiction des publicités politiques aux États-Unis et quelques semaines à peine avant un second tour de scrutin majeur dans l’État pourrait décider de l’avenir du Sénat.

À partir de mercredi matin, Facebook a déclaré qu’il permettrait aux annonceurs autorisés d’acheter et de diffuser des publicités politiques ciblant des personnes en Géorgie. Seules les personnes préalablement autorisées à diffuser de telles publicités sur la plate-forme seront autorisées, un processus qui implique une vérification d’identité et d’autres mesures de sécurité. L’interdiction de Facebook sur les publicités politiques restera autrement en vigueur pour les 49 États restants.

La Géorgie est le foyer de deux élections consécutives au second tour du Sénat. Deux candidats démocrates, Raphael Warnock et Jon Ossoff, se battent contre deux titulaires républicains, Kelly Loeffler et David Perdue. Les résultats détermineront quel parti contrôlera le Sénat lorsque le président élu Joseph R. Biden entrera en fonction l’année prochaine.

«Ces dernières semaines, nous avons entendu les commentaires d’experts et d’annonceurs de tous les horizons politiques sur l’importance de s’exprimer et d’utiliser nos outils pour atteindre les électeurs avant le second tour des élections en Géorgie», Sarah Schiff, chef de produit Facebook en charge de la publicité politique, a déclaré dans un article de blog d’entreprise sur le changement. « Nous convenons que nos outils publicitaires sont un moyen important pour les gens d’obtenir des informations sur ces élections. »