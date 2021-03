Facebook lève l’interdiction de la publicité politique

SAN FRANCISCO – Facebook a déclaré mercredi qu’il prévoyait de lever son interdiction de la publicité politique sur son réseau, reprenant une forme de promotion numérique qui a été critiquée pour répandre de la désinformation, des mensonges et enflammer les électeurs.

Le réseau social a déclaré qu’il permettrait aux annonceurs d’acheter de nouvelles publicités sur «les questions sociales, les élections ou la politique» à partir de jeudi, selon une copie d’un e-mail envoyé aux annonceurs politiques et consulté par le New York Times. Ces annonceurs doivent effectuer une série de vérifications d’identité avant d’être autorisés à placer les annonces, a déclaré la société.

«Nous avons mis cette interdiction temporaire en place après les élections de novembre 2020 pour éviter toute confusion ou abus après le jour du scrutin», a déclaré Facebook dans un article de blog. «Nous avons entendu beaucoup de commentaires à ce sujet et en avons appris davantage sur les publicités politiques et électorales au cours de ce cycle électoral. Par conséquent, nous prévoyons d’utiliser les mois à venir pour examiner de plus près le fonctionnement de ces annonces sur notre service afin de voir où d’autres modifications pourraient être justifiées. «

La publicité politique sur Facebook a longtemps fait face à des questions. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré qu’il souhaitait maintenir une position largement non-interventionniste vis-à-vis du discours sur le site – y compris des publicités politiques – à moins que cela ne cause un préjudice immédiat au public ou aux individus, affirmant qu’il « ne veut pas être l’arbitre de la vérité.