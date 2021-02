Facebook lance une nouvelle campagne publicitaire pour convaincre les utilisateurs d’iPhone d’activer le suivi des publicités

Diverses données sont utilisées par des entreprises comme Facebook pour personnaliser les publicités à une personne individuelle en fonction de la démographie, de la situation géographique, des intérêts et de l’activité. À la fin de l’année dernière, Apple a présenté ses nouvelles modifications axées sur la confidentialité qui ont obligé tous les développeurs d’applications à demander explicitement aux utilisateurs l’autorisation de collecter ces données. Facebook n’était pas content (et n’est toujours pas content) à ce sujet.

En plus de préparer un procès pour accuser Apple de comportement anticoncurrentiel, Facebook lance une nouvelle campagne publicitaire qui vise à aider les petites entreprises à traverser des moments difficiles. Une annonce vidéo a été diffusée jeudi avec le slogan «Les bonnes idées méritent d’être trouvées».

Vous voyez, avant iOS 14.5, toute application (pas seulement Facebook ou Instagram) pouvait collecter des données auprès de ses utilisateurs tant que les utilisateurs acceptaient les conditions générales de l’application ou du service. Apple a décidé que cela ne suffisait plus s’il voulait protéger la confidentialité des utilisateurs d’iPhone.La mise à jour a donc forcé toutes les applications à demander à l’utilisateur s’il autoriserait l’application à collecter ces précieuses données.

Pour en revenir à l’annonce vidéo, les commentaires sont désactivés pour la vidéo et il y a beaucoup plus d’aversions que de likes. L’intention apparente de Facebook d’aider les petites entreprises est clairement un appel à ses utilisateurs pour qu’ils permettent à Facebook de continuer à les suivre pour des publicités ciblées. La vidéo présente beaucoup plus d’utilisateurs de Facebook et d’Instagram qui trouvent des choses à suivre et à acheter que les petites entreprises. Voici la description de la vidéo:

Le monde regorge de bonnes idées. Désormais, grâce aux publicités personnalisées, les petites entreprises peuvent trouver la leur. Les bonnes idées méritent d’être trouvées.

Le libellé de la description de cette vidéo semble suggérer que les publicités personnalisées sont une nouveauté. Facebook suivait déjà ses utilisateurs avant cette mise à jour et il suit toujours les utilisateurs qui n’ont pas explicitement désactivé le suivi des activités pour les publicités personnalisées sur Facebook et Instagram.

La campagne n’est pas tout de mauvaise foi, cependant. Facebook annule les frais pour les entreprises qui vendent des produits avec Checkout on Shops jusqu’en juin 2021 et ne percevra pas non plus de frais pour les événements en ligne payants avant août. Il ajoute un moyen de trouver des restaurants dans les écrans «Entreprises à proximité», et il est plus facile pour les restaurants d’ajouter leurs menus sur leurs pages Facebook. Bien que ces gestes puissent aider les entreprises à couvrir certains frais de publicité, ils aident toujours les résultats financiers de Facebook.

Le nouvel article de blog renvoie à une page de juin 2020 qui explique le fonctionnement des publicités personnalisées, mais il est en quelque sorte généralisé et n’approfondit pas exactement les informations collectées par l’application.

