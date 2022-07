Facebook lance l’onglet “Flux” qui affiche en premier les messages les plus récents des utilisateurs

Facebook lance jeudi une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de voir les publications dans l’ordre chronologique inverse plutôt que le contenu classé par un algorithme.

Appelé “Flux”, l’outil est un onglet dédié dans l’application Facebook qui affiche tous les derniers messages des amis des utilisateurs. Le principal fil d’actualités sera désormais connu sous le nom de “Accueil” et agira davantage comme un “moteur de découverte” basé sur les habitudes en ligne des gens, a indiqué la société.

“L’une des fonctionnalités les plus demandées pour Facebook est de s’assurer que les gens ne manquent pas les publications d’amis. Nous lançons donc aujourd’hui un onglet Flux où vous pouvez voir les publications de vos amis, groupes, Pages et plus séparément dans l’ordre chronologique, “, a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un message Facebook jeudi.

Meta pousse de plus en plus Zuckerberg comme le révèle le visage de son dernier produit, le fondateur de la société annonçant plusieurs nouvelles mises à jour de fonctionnalités sur Facebook. La société a récemment perdu plusieurs cadres supérieurs, du directeur de l’exploitation de longue date Sheryl Sandberg au directeur de la technologie Mike Schroepfer.