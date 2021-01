La récente décision de la société de suspendre le compte de M. Trump après avoir incité une foule était, pour le moins, controversée. Jeudi, l’entreprise a demandé à son organe de contrôle indépendant de revoir sa décision et faire un dernier appel pour savoir si l’ancien président devrait être autorisé à revenir sur Facebook et Instagram, dont il est propriétaire.

Facebook et Twitter permettent aux principales autorités publiques de publier des choses haineuses ou fausses qui pourraient bloquer la plupart d’entre nous ou supprimer nos messages. Le principe sous-jacent est solide: ce que les dirigeants du monde disent est une question d’importance publique, et le public devrait pouvoir voir et évaluer leurs points de vue sans filtre.

(Pour une lecture plus approfondie, consultez cet article par Evelyn Douek , professeur de droit et candidat SJD à la Harvard Law School qui étudie la régulation de la parole en ligne.)

La suspension Trump est de loin le cas le plus important pour le conseil de surveillance, qui est composé de experts extérieurs et tout récemment a sélectionné ses premiers cas à examiner. La décision sera étroitement surveillée et influencera la légitimité de cette nouvelle mesure de justice Facebook.

Au Myanmar, les chefs militaires ont utilisé Facebook pour inciter à un génocide contre la minorité Rohingya majoritairement musulmane. En Inde, un homme politique de premier plan menacé de détruire les mosquées et qualifié de traîtres musulmans dans ses publications Facebook. L’ayatollah iranien Ali Khamenei a appelé pour la destruction d’Israël sur Twitter. Et sur les sites de médias sociaux, M. Trump et le président philippin Rodrigo Duterte ont fait allusion au tir sur leurs propres citoyens.

Ces dirigeants mondiaux peuvent dire et disent souvent les mêmes choses à la télévision ou dans des déclarations à la presse, mais lorsque cela se produit, les journalistes ont généralement la possibilité de fournir un contexte et des réactions.

Greg Bensinger, membre du comité de rédaction du New York Times, a récemment fait valoir que la politique de leader mondial des entreprises de médias sociaux était en arrière. Si quoi que ce soit, il devrait y avoir plus des règles plutôt que moins pour les dirigeants mondiaux sur Facebook et Twitter, a-t-il déclaré.

Ce que dit l’organe de contrôle à propos de cette question pourrait réinitialiser une politique mondiale cruciale.

Et les autres milliards de personnes? Chaque année, Facebook fait milliards des décisions sur les postes des gens, mais le conseil de surveillance ne prendra en considération que peut-être des dizaines de différends de haut niveau.

Le conseil n’aidera pas les millions de personnes disposant de beaucoup moins de pouvoir que M. Trump qui se font taire en raison d’une décision prise ou non par Facebook.

Ceci comprend entreprises et les personnes dont les comptes Facebook sont verrouillés et qui ne peuvent attirer l’attention de personne dans l’entreprise. Une adolescente harcelée sur Facebook et qui quitte le site n’a personne pour intervenir en son nom. Et les Rohingyas qui ont été massacrés chez eux ne peuvent pas faire appel à ce conseil.

La décision du conseil d’administration concernant M. Trump peut influencer la manière dont les forums en ligne traitent les dirigeants mondiaux. Mais il n’en demeure pas moins que pour la plupart des utilisateurs de Facebook, l’entreprise est le dernier et dernier mot sur ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas dire. Et Facebook est peu responsable des conséquences.