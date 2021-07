Facebook investira plus d’un milliard de dollars pour les créateurs sur Facebook et Instagram

Cet après-midi, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé dans un Publier que Facebook créera de nouveaux programmes pour investir plus d’un milliard de dollars afin d’inciter les créateurs à créer du contenu pour Facebook et Instagram. La société semble faire des efforts pour garder les créateurs et attirer les utilisateurs vers les plateformes.

Nous voulons créer les meilleures plateformes pour que des millions de créateurs gagnent leur vie, c’est pourquoi nous créons de nouveaux programmes pour investir plus d’un milliard de dollars afin de récompenser les créateurs pour l’excellent contenu qu’ils créent sur Facebook et Instagram jusqu’en 2022. Investir dans les créateurs n’est pas nouveau pour nous, mais je suis ravi d’étendre ce travail au fil du temps. Plus de détails bientôt.

La salle de presse de Facebook a ajouté plus de détails sur l’annonce.

Cet investissement comprendra de nouveaux programmes de bonus qui rémunèrent les créateurs éligibles pour avoir atteint certaines étapes lorsqu’ils utilisent nos outils de création et de monétisation. Nous fournirons également un financement de démarrage aux créateurs pour qu’ils produisent leur contenu. Notre objectif est d’aider autant de créateurs que possible à trouver un succès durable et à long terme sur nos applications.

Les bonus sont nouveaux et un nouvel endroit dans l’application Instagram arrivera cet été où ils pourront voir quels bonus ils peuvent gagner. Actuellement, des bonus sont disponibles pour les créateurs qui s’inscrivent pour placer des publicités dans leurs diffusions en direct, et les bonus Stars commenceront à être offerts à un groupe sélectionné de joueurs pour avoir atteint des jalons « Stars » spécifiques.

La première série de bonus pour les utilisateurs d’Instagram ne sera offerte que sur invitation. Les créateurs sont incités à mettre des publicités IGTV dans leurs vidéos et peuvent également gagner des bonus en atteignant des jalons de badge dans les vidéos en direct. Un bonus pour les bobines sera lancé cet été où les créateurs pourront gagner des bonus pour la publication de bobines.

Facebook et Instagram ont ressenti l’impact de la croissance exponentielle de TikTok au cours des dernières années. La société espère regagner une partie de l’engagement (et des revenus publicitaires) en encourageant les utilisateurs à créer du contenu original pour les plateformes.

Lisez l’article complet de la salle de presse de Facebook (ci-dessous) pour en savoir plus sur les bonus et sur la façon dont les créateurs peuvent participer.

La source