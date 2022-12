Facebook intimide les Canadiens avec des menaces de retirer les nouvelles de la plateforme : Ottawa

Le ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a accusé jeudi Meta d’avoir tenté d’intimider les Canadiens en les menaçant de retirer du contenu d’actualité de sa plateforme Facebook, à la suite de l’adoption du projet de loi C-18 à la Chambre des communes.

« Les Canadiens n’aiment pas être intimidés », a déclaré Rodriguez aux journalistes à Ottawa. “Moi, si j’étais Facebook, je changerais de stratégie. Cela ne passera pas avec les Canadiens.

Le ministre réagissait mercredi à une déclaration de la société mère de Facebook, Meta, affirmant que le projet de loi «nous oblige à envisager de supprimer les nouvelles de Facebook au Canada plutôt que d’être obligés de nous soumettre à des négociations mandatées par le gouvernement qui ne tiennent pas dûment compte de la valeur que nous fournir aux éditeurs.

Le projet de loi C-18, qui passe maintenant au Sénat, vise à obliger les plateformes numériques – principalement Google et Facebook – à conclure des accords de rémunération avec les entreprises de presse dont elles partagent le contenu journalistique.

“C-18, en fin de compte, est de garantir une presse libre, indépendante et forte”, a déclaré Rodriguez. « C’est le but de C-18. L’actualité a de la valeur… Et les géants du web doivent le reconnaître.

Début octobre, Rodriguez a accusé Google et YouTube de se comporter comme des intimidateurs en publiant un article de blog critiquant le projet de loi C-11, qui vise à réglementer les plateformes de streaming.

Et la semaine dernière, il a montré de l’impatience face au temps mis par le Sénat pour conclure son étude du projet de loi C-11, alors qu’un comité sénatorial a adopté des amendements majeurs à la loi. Le NPD et le Bloc québécois avaient également critiqué les délibérations du Sénat sur le projet de loi.

Cependant, de nombreux conservateurs, ainsi que des créateurs de contenu, ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils craignaient que le projet de loi C-11 ne limite ce que les utilisateurs de plateformes de diffusion en continu peuvent partager en ligne.

Rodriguez a déclaré qu’il ne pensait pas que le projet de loi C-18 subirait les mêmes retards au Sénat. « J’espère que non, mais je pense que non. Et la bonne nouvelle, c’est que C-11 a passé le (Sénat) et devrait idéalement revenir à la Chambre en début d’année.

La Chambre des communes a ajourné pour la pause des Fêtes mercredi et devrait reprendre le lundi 30 janvier.

—Michel Saba, La Presse canadienne

