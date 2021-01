Facebook a annoncé samedi qu’il interdirait la publicité pour les accessoires d’armes et les équipements de protection aux États-Unis avec effet immédiat jusqu’à au moins deux jours après l’investiture du président élu américain Joe Biden le 20 janvier. Suite à l’attaque des partisans du président Donald Trump contre les États-Unis. Capitol, le 6 janvier, la société de médias sociaux a annoncé qu’elle interdirait désormais les publicités pour des accessoires tels que des coffres-forts, des gilets et des étuis d’armes aux États-Unis.

« Nous interdisons déjà les publicités pour les armes, les munitions et les améliorations d’armes comme les silencieux. Mais nous interdirons désormais également les publicités pour les accessoires », a déclaré Facebook dans un article de blog. Trois sénateurs américains ont envoyé vendredi une lettre au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, lui demandant de bloquer définitivement les publicités de produits clairement conçus pour être utilisés dans le combat armé.

Les sénateurs, tous démocrates, ont déclaré que la société devait prendre cette action et d’autres pour « se tenir responsable de la manière dont les ennemis nationaux des États-Unis ont utilisé les produits et la plate-forme de la société pour promouvoir leurs propres objectifs illicites ». Vendredi, Facebook a bloqué la création de tout nouvel événement Facebook à proximité de lieux tels que la Maison Blanche et le Capitole américain à Washington, ainsi que les bâtiments du capitole de l’État, jusqu’au 20 janvier.

Le FBI a averti que des manifestations armées étaient prévues pour Washington et les 50 capitales des États à l’approche de l’inauguration. Buzzfeed a rapporté cette semaine que Facebook diffusait des publicités pour du matériel militaire à côté de contenus faisant la promotion de la désinformation électorale et des informations sur les violences du 6 janvier.

Un porte-parole de la société Facebook a déclaré que toutes les pages identifiées dans l’histoire de Buzzfeed avaient été supprimées et que la société travaillait avec des experts du renseignement et du terrorisme et des forces de l’ordre.