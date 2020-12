PALO ALTO, Californie: Facebook Inc a annoncé jeudi qu’il supprimerait les fausses allégations sur COVID-19[feminine vaccins qui ont été démystifiés par des experts en santé publique, à la suite d’une annonce similaire faite par YouTube d’Alphabet Inc. en octobre.

Cette décision élargit les règles actuelles de Facebook contre les mensonges et les théories du complot sur la pandémie. La société de médias sociaux dit qu’elle démolit coronavirus la désinformation qui pose un risque de préjudice «imminent», tout en étiquetant et en réduisant la distribution d’autres fausses allégations qui n’atteignent pas ce seuil.

Facebook a déclaré dans un article de blog que le changement de politique mondiale était venu en réponse à des informations selon lesquelles COVID-19[feminine des vaccins seront bientôt déployés dans le monde entier.

Deux sociétés pharmaceutiques, Pfizer Inc et Moderna Inc, ont demandé aux autorités américaines l’autorisation d’utilisation d’urgence de leurs vaccins candidats. La Grande-Bretagne a approuvé le vaccin Pfizer mercredi, devançant le reste du monde dans la course au lancement du programme d’inoculation de masse le plus crucial de l’histoire.

Désinformation sur le nouveau coronavirus Les vaccins ont proliféré sur les réseaux sociaux pendant la pandémie, notamment par le biais de publications anti-vaccinales virales partagées sur plusieurs plates-formes et par différents groupes idéologiques, selon les chercheurs.

Un rapport de novembre https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media par l’organisation à but non lucratif First Draft found que 84% des interactions générées par le contenu de conspiration lié aux vaccins qu’elle a étudié provenaient de pages Facebook et d’Instagram appartenant à Facebook.

Facebook a déclaré qu’il supprimerait démystifié COVID-19[feminine complots de vaccins, tels que l’innocuité des vaccins est testée sur des populations spécifiques sans leur consentement, et désinformation sur les vaccins.

«Cela pourrait inclure de fausses déclarations sur la sécurité, l’efficacité, les ingrédients ou les effets secondaires des vaccins. Par exemple, nous supprimerons les fausses déclarations qui COVID-19[feminine les vaccins contiennent des micropuces », a déclaré la société dans un article de blog. Il a déclaré qu’il mettrait à jour les allégations qu’il supprime en fonction des orientations évolutives des autorités de santé publique.

Facebook n’a pas précisé quand il commencerait à appliquer la politique mise à jour, mais a reconnu qu’il «ne pourrait pas commencer à appliquer ces politiques du jour au lendemain».

La société de médias sociaux a rarement supprimé les informations erronées sur d’autres vaccins dans le cadre de sa politique de suppression de contenu qui risque un préjudice imminent. Il a précédemment supprimé les informations erronées sur les vaccins au Samoa, où une épidémie de rougeole a tué des dizaines de personnes à la fin de l’année dernière, et il a supprimé les fausses allégations concernant une campagne de vaccination contre la polio au Pakistan qui conduisaient à la violence contre les agents de santé.

Facebook, qui a pris des mesures pour diffuser des informations faisant autorité sur les vaccins, a déclaré en octobre qu’il interdirait également les publicités décourageant les gens de se faire vacciner. Ces dernières semaines, Facebook a supprimé une page anti-vaccins de premier plan et un grand groupe privé – l’un pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles de désinformation COVID et l’autre pour promouvoir la théorie du complot de QAnon.