Facebook interdit les comptes militaires du Myanmar à la suite d’un coup d’État

Facebook a agi après avoir été critiqué pendant des années sur la façon dont l’armée birmane a utilisé le site, notamment pour inciter à la haine contre le groupe minoritaire Rohingya, majoritairement musulman du pays. Depuis le coup d’État du début du mois, qui a évincé le chef civil Daw Aung San Suu Kyi et rendu le Myanmar à un régime militaire complet, l’armée a à plusieurs reprises fermé Internet et coupé l’accès aux principaux sites de médias sociaux, y compris Facebook.

SAN FRANCISCO – Facebook a déclaré mercredi qu’il avait banni l’État et les médias sous contrôle militaire et militaire du Myanmar de ses plates-formes, des semaines après que l’armée a renversé le fragile gouvernement démocratique du pays.

«Les événements survenus depuis le coup d’État du 1er février, y compris des violences meurtrières, ont précipité la nécessité de cette interdiction», a déclaré la société. Il a ajouté que les risques de laisser l’armée birmane rester sur Facebook et Instagram «sont trop grands». Il a dit que l’armée serait interdite indéfiniment.

L’action souligne les difficultés auxquelles Facebook est confronté sur ce qu’il permet sur son site. Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, défend depuis longtemps la liberté d’expression avant tout, positionnant le site comme une simple plate-forme et un service technologique qui ne gênerait pas les conflits gouvernementaux ou sociaux.

Mais M. Zuckerberg a été de plus en plus scruté par les législateurs, les régulateurs et les utilisateurs pour cette position et pour avoir permis aux discours de haine, à la désinformation et aux contenus qui incitent à la violence à s’épanouir sur Facebook.