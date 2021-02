Facebook interdit les comptes militaires birmans avec effet immédiat après le coup d’État

Facebook a annoncé jeudi dans un article de blog avoir supprimé les comptes Instagram et Facebook utilisés par l’armée birmane pour communiquer avec le public à la suite d’un coup d’État des forces armées dans ce pays asiatique.

La société de médias sociaux a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que d’interdire les comptes à la suite de la «Violence meurtrière» dans le pays après le coup d’État, estimant qu’il était trop risqué de permettre à l’armée birmane, connue sous le nom de Tatmadaw, de rester sur ses plates-formes.

Facebook supprimera et empêchera également toutes les entités commerciales liées à Tatmadaw de faire de la publicité sur ses plateformes.

La société de technologie avait précédemment retiré 20 personnes liées à l’armée – y compris le commandant en chef Min Aung Hlaing – et des organisations du site en 2019 «Graves violations des droits humains», et abattu six «Réseaux coordonnés de comportement inauthentique» géré par le Tatmadaw au cours des deux dernières années.

Le site de médias sociaux a déclaré qu’il avait fondé sa décision sur les informations fournies dans la mission d’enquête de l’ONU sur le rapport 2019 du Myanmar, les intérêts économiques de l’armée du pays et les principes directeurs de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme.

Des manifestants et des militaires se sont affrontés au Myanmar après que l’armée a pris le pouvoir et arrêté le chef civil Aung San Suu Kyi le 1er février. manifestants.

Alors que les manifestants descendaient dans les rues du pays, l’armée a également mis en place une panne d’Internet, coupant l’accès aux sites de médias sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter dans le but de faire taire la dissidence et de couper la capacité de l’anti-coup d’État. militants pour communiquer.

