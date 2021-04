Facebook interdit le projet de contenu numérique de RT Redfish après des publications marquant la fin de la dictature de Mussolini et le Jour du Souvenir de l’Holocauste

Le compte Facebook de l’entreprise a été suspendu le Vendredi après un article récent critiquant le fascisme. Redfish a déclaré que Facebook avait supprimé la page au motif que ses publications commémorant l’Holocauste et la défaite du fascisme italien violaient les normes de sa communauté.

.@Facebook a supprimé notre page au motif que nos articles commémorant l’Holocauste et la défaite du fascisme italien violent ses normes communautaires. Pourtant, un autre média de gauche est censuré à un moment où l’extrême droite monte dans le monde. #FacebookBringBackRedfishpic.twitter.com/Y2BNwCyFr2 – sébaste (@redfishstream) 30 avril 2021

Le message en question présentait une photo à l’envers du dictateur italien Benito Mussolini. Il a été écrit le 28 avril, marquant le jour où l’allié d’Adolf Hitler de l’Axe a été exécuté.

Aujourd’hui marque 76 ans depuis l’exécution du dictateur fasciste italien Benito Mussolini, mettant fin à 20 ans de dictature en Italie. pic.twitter.com/wPVjh4adqW – sébaste (@redfishstream) 28 avril 2021

C’était le troisième poste du compte Redfish à être supprimé en un an, et cela a entraîné une suspension totale. Plus tôt en janvier, le jour du mémorial de l’Holocauste, Facebook a supprimé un message montrant des photos historiques de survivants du camp d’extermination d’Auschwitz.

Les photos ont été étrangement signalées comme enfreignant les règles sur «Nudité et activité sexuelle.»

RT a contacté Facebook pour obtenir des commentaires mais, au moment de la publication, n’a pas encore reçu de réponse.

L’année dernière, Facebook a giflé le compte de Redfish avec une étiquette avertissant les lecteurs que l’entreprise est « Financé en tout ou en partie par le gouvernement russe. » Cela faisait partie d’une initiative plus large de Big Tech visant à ajouter des descripteurs alarmants aux entreprises de médias liées à des pays que Washington considère comme ses rivaux.

La plateforme a pris d’autres décisions de censure discutables concernant des photos historiques. En mai 2020, il a empêché les tentatives d’afficher une version colorisée de la photo emblématique de soldats soviétiques battant un drapeau au-dessus du bâtiment capturé du Reichstag en Allemagne. Facebook a déclaré que l’image était cassée «Normes sur les individus et les organisations dangereux», mais plus tard a blâmé un pépin dans son algorithme pour la gaffe.

Pourtant, les divisions de RT s’habituent à affronter des obstacles. Le mois dernier, la société derrière l’agence vidéo Ruptly de RT et RT DE Productions GmbH, qui gère le site Web en langue allemande, a reçu un avis indiquant que leurs comptes étaient fermés par la Commerzbank allemande, ce que la chaîne considère comme faisant partie d’une campagne plus large visant à entraver son travail. dans le pays européen.

