Facebook interdit le groupe pro-Trump «  #Walkaway  », alors que les médias sociaux intensifient la répression de la censure

Un jour après avoir interdit indéfiniment le président Trump et interdit tout contenu faisant l’éloge de l’émeute dans le Capitole américain, Facebook a supprimé la page populaire pro-Trump « #Walkaway » et banni son fondateur, Brandon Straka.

Un auto-décrit «Ancien libéral», Brandon Straka a fondé le mouvement « #WalkAway » en 2018, pour encourager les modérés désabusés par le « oppressif » laissé voter républicain. L’organisation de Straka a collecté des fonds pour les républicains lors des élections de mi-mandat de 2018 et a organisé des rassemblements pour la réélection du président Donald Trump l’année dernière.

Selon Straka, la page du groupe a été effacée de Facebook vendredi. Dans un e-mail partagé sur Twitter par Straka, le titan de la technologie a déclaré que la page du mouvement violait ses conditions d’utilisation, et bien que la raison précise de l’interdiction n’ait pas été mentionnée, l’e-mail indiqué « Haineux, menaçant ou obscène » contenu comme facteurs potentiels.

🚨🚨🚨FACEBOOK a supprimé le #WalkAway Campagne et m’a banni ainsi que TOUT MEMBRE de mon équipe !!!

Plus d’un demi-million de personnes dans #WalkAway avec des centaines de milliers de vidéos de témoignages et d’histoires, c’est GONE. Facebook a interdit tout ce qui concerne #WalkAway. pic.twitter.com/WxoKu1HpSb – Brandon Straka (@BrandonStraka) 8 janvier 2021

Straka a affirmé que son propre compte était également interdit, tout comme ceux de toute l’équipe de WalkAway. Au moment de la rédaction de cet article, la page du mouvement reste hors ligne.

WalkAway comptait environ un demi-million d’abonnés, mais sa suppression soudaine n’était pas l’interdiction la plus médiatisée de Facebook ces derniers jours. La société a interdit jeudi le président Trump lui-même de sa plate-forme, le PDG Mark Zuckerberg écrivant que l’interdiction indéfinie avait été imposée après que Trump aurait utilisé «Notre plate-forme pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu.»

le «Insurrection violente» a eu lieu un jour plus tôt, lorsqu’une foule de manifestants pro-Trump s’est frayé un chemin dans le Capitole américain à Washington, à la suite d’un rassemblement où le président s’est exprimé devant la Maison Blanche. Bien que Trump ait appelé les manifestants à protester «Pacifiquement et patriotiquement», certains ont pénétré de force dans le bâtiment, vandalisant les bureaux et affrontant la police à l’intérieur. Un manifestant non armé a été abattu par la police, un policier a été mortellement blessé par un manifestant et trois autres personnes sont mortes de « urgences médicales » au milieu du chaos.

Les démocrates, et certains républicains, n’ont pas perdu de temps à condamner l’émeute comme un acte de « insurrection » et «Terrorisme domestique». Facebook a répondu en interdisant le contenu dans

«Louange et soutien à l’assaut du Capitole américain», interdiction «Incitation ou encouragement» de l’émeute, interdire les publications sur l’organisation de manifestations similaires et supprimer le contenu encourageant les utilisateurs à «Apportez des armes partout aux États-Unis.»

Facebook a également interdit une foule de ce qu’il appelle «Mouvements sociaux militarisés» de sa plate-forme, y compris des milices comme les «Oath Keepers», des pages de conspiration liées au mouvement «QAnon» et des groupes pro-Trump comme les «Proud Boys». L’équipe Facebook a promis de «Prendre des mesures supplémentaires si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.»

Les conservateurs et les partisans de Trump ont fait rage à la dernière interdiction vendredi. Le podcasteur Tim Pool a appelé la suppression de la page de Straka le début d’un «Grande purge» – un déploiement massif de la censure en ligne dont la droite a mis en garde depuis l’élection de Trump en 2016.

La grande purge est ici https://t.co/UcOllj0mu5 – Tim Pool (@Timcast) 8 janvier 2021

C’est mauvais. Tout ce qui va à l’encontre de la doctrine théologique du gauchisme est réputé "haine." Alors quand ils censurent les gens pour "discours haineux", c’est ce que cela signifie finalement. Vous avez commis une hérésie contre leur religion et offensé leurs dieux et maintenant vous devez être puni. https://t.co/DnfJntlSkT – Leonydus Johnson (@LeonydusJohnson) 8 janvier 2021

C’est obscène, #WalkAway était paisible N’hésitez pas à vous expliquer @andymstone https://t.co/aa8FmdHqpF – Will Chamberlain (@willchamberlain) 8 janvier 2021

Le président Trump s’est également vu interdire temporairement par Twitter et des interdictions indéfinies par Twitch, Snapchat et Instagram, ce dernier une filiale de Facebook. Cependant, la campagne de censure de Big Tech battait déjà son plein avant les événements de mercredi à Washington. Le président Trump a vu des étiquettes d’avertissement attachées à ses tweets contestant les résultats des élections de novembre, et le partage et les commentaires ont été désactivés sur certains tweets. Facebook a également attaché des étiquettes aux tweets alléguant une fraude électorale, tandis que YouTube a carrément interdit ce contenu.

