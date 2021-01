Citant la prochaine investiture du démocrate Joe Biden, Facebook a interdit l’expression «arrêtez le vol», utilisée par les partisans du président sortant Donald Trump pour remettre en question les élections de 2020, affirmant que cela pourrait inciter à la violence.

Tout contenu avec la phrase sur la liste noire est supprimé de Facebook et Instagram, dans le cadre de la politique de coordination contre les dommages, a annoncé la société lundi soir. Le vice-président de l’intégrité Guy Rosen et le vice-président de la gestion des politiques mondiales Monika Bickert ont affirmé que l’expression avait été utilisée «Par les personnes impliquées dans les violences de mercredi à Washington» et cité «Des tentatives continues pour organiser des événements contre le résultat de l’élection présidentielle américaine qui peuvent conduire à la violence»,

«Nous prenons des mesures supplémentaires et utilisons les mêmes équipes et technologies que celles que nous avons utilisées lors des élections générales pour mettre fin à la désinformation et au contenu qui pourraient inciter à de nouvelles violences au cours des prochaines semaines», Rosen et Bickert ont écrit.

En plus de « Suspension indéfinie » du compte du président Trump annoncé jeudi, Facebook maintient l’interdiction temporaire de toute publicité politique américaine et «Connecter les gens avec des informations fiables et des nouvelles de haute qualité sur l’inauguration et le processus de transition.

«Après l’inauguration, notre étiquette sur les messages qui tentent de délégitimer les résultats des élections indiquera que Joe Biden est le président en exercice», ont écrit Bickert et Rosen.

Pendant des mois, les géants des médias sociaux ont qualifié toute publication contestant la validité de l’élection présidentielle de 2020 de « contesté » ou contestés par leur coterie de fact-checkers. Les troubles de mercredi dernier au Capitole leur ont fourni un prétexte pour purger carrément les comptes, y compris le président lui-même.

« Arrêtez le vol » était un hashtag utilisé par certains partisans de Trump pour remettre en question les résultats des élections selon lequel Biden a bondi par derrière pour remporter le plus de votes de l’histoire des États-Unis, grâce aux bulletins de vote par correspondance. Un rassemblement portant ce nom s’est tenu mercredi devant la Maison Blanche. Plusieurs centaines de partisans de Trump se sont détachés et ont pris d’assaut le Capitole, interrompant la session conjointe du Congrès qui s’est réunie pour certifier Biden comme vainqueur. Une personne a été mortellement abattue, tandis que la mort de quatre autres – dont un officier de police du Capitole – a été liée à la manifestation, sans détails.

En plus de supprimer tout contenu qui mentionne la phrase, Facebook conserve indéfiniment plusieurs mesures introduites la semaine dernière – telles que « Désactivation automatique des commentaires sur les messages dans les groupes qui commencent à avoir un taux élevé de discours de haine » et en utilisant l’IA « Pour rétrograder davantage le contenu qui enfreint probablement nos politiques. »

Parmi ceux qui sont pris dans les purges se trouve WalkAway, un groupe d’anciens démocrates qui ont soutenu Trump, qui a déclaré qu’ils étaient entièrement pacifiques et en aucun cas liés aux événements du Capitole, mais en vain.

La suppression pure et simple du contenu avant même que Biden ne soit inauguré est une escalade des actions de Facebook avant les élections, lorsqu’elles « Shadowbanned » toute mention d’un article du New York Post sur le fils de Biden, Hunter, et des courriels incriminants trouvés sur un ordinateur portable récupéré dans un atelier de réparation du Delaware. Twitter avait verrouillé le compte du Post, mais il est apparu plus tard que la censure douce de Facebook s’était avérée beaucoup plus efficace.

