Facebook étend son application contre la désinformation sur les vaccins. | Josh Edelson / AFP / Getty Images

Près d’un an après le début de la pandémie, Facebook vise désormais à éliminer les fausses informations sur les vaccins dans leur ensemble – pas seulement sur les vaccins Covid-19.





Près d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, Facebook adopte sa position la plus stricte à ce jour contre la désinformation sur les vaccins en l’interdisant entièrement. L’interdiction ne s’appliquera pas seulement à la désinformation sur le vaccin Covid-19. Cela signifie, par exemple, que les publications affirmant que les vaccins causent l’autisme ou que la rougeole ne peut pas tuer les gens ne sont plus autorisées sur Facebook. Dans le même temps, la plateforme encouragera également les Américains à se faire vacciner et dirigera les gens vers des informations sur le moment où c’est leur tour de se faire vacciner contre le Covid-19 et sur la façon de trouver une dose disponible.

Ces mouvements, qui font partie d’une poussée plus large de la société, sont importants car avec près de 3 milliards d’utilisateurs, Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus influents au monde. Et alors que les vaccinations ont commencé à se répandre dans le monde, beaucoup craignent que la désinformation – y compris la désinformation sur Facebook – puisse exacerber le refus ou l’hésitation de certaines personnes à se faire vacciner.

Dans un article de blog publié lundi, Facebook a expliqué que ces changements font partie de ce qu’il appelle la «plus grande campagne mondiale» pour promouvoir des informations faisant autorité sur les vaccinations contre Covid-19. L’effort est développé en consultation avec les autorités sanitaires comme l’Organisation mondiale de la santé, et comprendra la collecte d’informations de bonne réputation auprès d’organisations comme les Nations Unies et divers ministères de la santé. (Une liste des allégations de vaccins interdits, qui a été formée avec l’aide des autorités sanitaires, est disponible ici.) L’approche globale semble similaire à l’initiative d’inscription des électeurs aux États-Unis de Facebook, qui, selon la société, a aidé à inscrire plusieurs millions de personnes à participer au mois de novembre. élection.

«Il y a un an, Covid-19 a été déclaré urgence de santé publique et depuis, nous avons aidé les autorités sanitaires à atteindre des milliards de personnes avec des informations précises et soutenu les efforts de secours sanitaire et économique», a écrit Kang-Xing Jin, responsable de la santé de Facebook. , le lundi. «Mais il reste encore un long chemin à parcourir, et en 2021, nous nous concentrons sur le soutien des responsables de la santé et des fonctionnaires dans leur travail pour vacciner des milliards de personnes contre Covid-19.»

Une grande mise en garde de la nouvelle politique est que simplement parce que Facebook dit ses directives sur la désinformation sur les vaccins changent ne signifie pas que la désinformation sur les vaccins ne se retrouvera pas de toute façon sur le site. Changer les règles et les appliquer sont deux choses différentes. Malgré les règles antérieures de Facebook interdisant la désinformation spécifiquement sur les vaccins Covid-19, les images suggérant que les inoculations de coronavirus étaient accompagnées d’effets secondaires extrêmes pouvaient toujours devenir virales sur la plate-forme, et certaines ont accumulé des dizaines de milliers de «J’aime» avant que Facebook ne les supprime.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à Recode que la société appliquerait ses règles élargies au fur et à mesure qu’elle prendrait connaissance du contenu qui les enfreignait, qu’il soit déjà publié ou posté à l’avenir. Le porte-parole n’a pas dit si Facebook augmentait son investissement dans la modération de contenu compte tenu de sa portée accrue de désinformation sur les vaccins, mais a déclaré à Recode que l’expansion de son application nécessiterait du temps pour former ses modérateurs et ses systèmes de contenu.

Néanmoins, les changements de lundi sont importants car le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a défendu à plusieurs reprises les principes de la libre expression, affirme désormais que l’entreprise accordera une attention particulière aux pages, aux groupes et aux comptes sur Facebook et Instagram (que Facebook possède) qui partagent régulièrement informations erronées sur les vaccins et peut les supprimer complètement. Il ajuste également les algorithmes de recherche pour réduire la proéminence du contenu anti-vax.

Comme d’autres mesures coercitives prises par Facebook – sur tout ce qui va de la théorie du complot de droite et antisémite QAnon aux incitations à la violence postées par Donald Trump – certains disent que le déménagement de l’entreprise est trop retardé. «C’est un cas classique de Facebook agissant trop peu, trop tard», a déclaré à Recode Fadi Quran, directeur de campagne à l’organisation à but non lucratif Avaaz qui dirige son équipe de désinformation. «Depuis plus d’un an, Facebook est assis à l’épicentre de la crise de désinformation qui aggrave cette pandémie, donc les dégâts sont déjà faits.» Il a dit qu’à ce stade, il reste encore beaucoup à faire pour s’adresser aux utilisateurs qui ont déjà vu des informations erronées sur les vaccins.

L’annonce de Facebook intervient alors que les principales plates-formes technologiques se débattent avec leur rôle dans la crise de Covid-19. À l’automne, les experts ont averti que les plateformes de médias sociaux suivaient une ligne délicate en ce qui concerne l’effort mondial de vaccination: alors que les réseaux sociaux devraient promouvoir des informations précises sur les inoculations de Covid-19, ont-ils déclaré, les plateformes doivent également laisser la place aux gens de s’exprimer. questions honnêtes sur ces vaccins relativement nouveaux.

«Nous avons un nouveau virus couplé à un nouveau vaccin associé à un nouveau mode de vie – c’est trop de nouveauté pour les gens», a déclaré à l’époque à Recode Ysabel Gerrard, sociologue numérique à l’Université de Sheffield. «Je pense que la répression contre un vaccin Covid-19 va être à une échelle que nous n’avons jamais vue auparavant.»

On ignore dans quelle mesure Facebook appliquera ses nouvelles règles ou combien de personnes la plate-forme aidera à se faire vacciner. Les changements annoncés lundi interviennent après que des experts ont mis en garde à plusieurs reprises sur le rôle de Facebook dans la promotion des théories du complot anti-vaccin. Pendant des années, les chercheurs ont qualifié Facebook de plate-forme sur laquelle des informations erronées et trompeuses sur les vaccins – y compris l’idée que les vaccins peuvent être liés à l’autisme – ont proliféré.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.