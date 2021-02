Facebook interdit aux Australiens de partager des informations en temps de guerre avec des éditeurs

Facebook ne permettra plus aux Australiens de lire ou de partager des actualités sur sa plateforme, a déclaré le géant des réseaux sociaux.

Cette décision est une réponse à la loi proposée par le pays sur la négociation des médias, qui oblige les entreprises de technologie comme Facebook et Google à négocier avec les fournisseurs de nouvelles pour présenter leur contenu.

Les partisans de la loi disent que les règles sont nécessaires pour «protéger le journalisme d’intérêt public» en s’assurant que les médias sont payés pour le contenu que les utilisateurs des réseaux sociaux et des moteurs de recherche lisent et partagent.

Une enquête de 18 mois avait été menée par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, qui avait constaté un déséquilibre de pouvoir entre les plateformes et les entreprises qui menaçait les entreprises de presse.

Mais les géants de l’industrie Google et Facebook, qui prennent ensemble 81% de la publicité en ligne en Australie, s’opposent fermement à la règle, arguant qu’elle ne comprend pas pleinement la relation entre les entreprises technologiques et les organes de presse.

Le code créerait un panel d’arbitrage pour fixer un prix contraignant pour les nouvelles dans les situations où Google et Facebook ne concluent pas d’accord avec les entreprises de médias dont ils sont liés au journalisme d’origine.

Facebook a maintenant annoncé qu’il allait bloquer le partage ou la visualisation de liens d’actualités sur sa plate-forme en Australie en réponse à la loi proposée

La décision de Facebook contrastait avec Google, qui ces derniers jours a négocié des accords avec des groupes de médias, y compris News Corp de Rupert Murdoch, en réponse à la poussée réglementaire.

Google a également menacé de fermer son moteur de recherche dans le pays pour éviter les lois sur le contenu « irréalisables ».

La loi « comprend fondamentalement mal » la relation entre les plates-formes technologiques et les éditeurs, a déclaré Facebook, ajoutant qu’elle avait aidé les éditeurs australiens à gagner environ 407 millions de dollars australiens l’année dernière grâce à des références (photo: une autre page de nouvelles australienne vierge sur Facebook)

William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a écrit mercredi sur le site Web de la société: « Cela nous a laissés face à un choix difficile: tenter de se conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualités sur nos services en Australie. Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier.

Facebook a déclaré que les changements signifiaient également que les éditeurs « internationaux » pouvaient continuer à publier du contenu d’actualité sur Facebook, mais que les liens et les publications ne pouvaient pas être consultés ou partagés par le public australien.

Pendant ce temps, sa «communauté internationale» ne pourra ni voir ni partager les actualités australiennes.

Plus tôt dans la journée, le géant des moteurs de recherche Google a signé un accord mondial pour payer le contenu de Rupert Murdoch’s News Corp après que les entreprises de médias australiennes aient négocié des conditions avec le géant de la technologie.

Le géant de la Silicon Valley a conclu des accords hâtifs avec des cabinets de médias australiens après que les législateurs ont déclaré qu’ils envisageraient de forcer Big Tech à payer pour le contenu qu’il reproduit sur ses plateformes.

Facebook a déclaré que les utilisateurs australiens ne seraient pas en mesure de lire ou de partager du contenu d’actualité sur la plate-forme, et que les éditeurs de nouvelles australiens seraient limités à publier ou partager du contenu sur les pages Facebook.

Auparavant, les deux plus grandes chaînes de télévision gratuites du pays, Seven West Media et Nine Entertainment, auraient conclu des accords avec Google d’une valeur collective de 60 millions de dollars australiens (34 millions de livres sterling) par an.

News Corp a déclaré qu’il recevrait des « paiements importants » de Google dans le cadre de son accord de trois ans, qui se terminera dans les journaux Times et Sun au Royaume-Uni, le Wall Street Journal et le New York Post aux États-Unis, et la chaîne Sky News TV en Australie.

L’accord couvre l’audio et la vidéo et News Corp obtiendra également une part des revenus publicitaires de Google.

L’Australie a remporté une victoire rapide dans une longue bataille de licences avec Google alors que le géant de l’internet aurait conclu des accords généreux avec de grandes et petites entreprises de médias pour payer les informations.

Le directeur général de News Corp, Robert Thomson, a remercié les responsables australiens dans un communiqué, affirmant qu’ils «ont tenu bon pour leur pays et pour le journalisme».

Le trésorier australien Josh Frydenberg a confirmé plus tôt mercredi que la société d’État australienne Broadcasting Corporation était également en négociation et prévoyait de dépenser les revenus de Google dans le journalisme régional.

« Des négociations sont en cours avec tous les acteurs majeurs et les acteurs mineurs en ce moment », a déclaré M. Frydenberg.

« Cela aidera à soutenir le journalisme d’intérêt public dans ce pays pour les années à venir. »

M. Frydenberg a déclaré qu ‘ »aucun de ces accords ne se concrétiserait » sans une proposition de loi visant à créer un soi-disant code de négociation des médias d’information.

Les politiciens débattaient mercredi d’une loi modifiée pour créer le code à la Chambre des représentants.

« Tout ce que j’ai entendu de la part des partis, à la fois dans le secteur des médias d’information et en termes de plates-formes numériques, c’est qu’il s’agit d’accords généreux », a déclaré M. Frydenberg.

«Ce sont des accords équitables. Ce sont de bonnes affaires. Ce sont de bonnes affaires pour les entreprises médiatiques australiennes ».

Google et Facebook, qui représentent 81% de la publicité en ligne en Australie, ont condamné le code comme étant irréalisable.

News Corp a signé mercredi un accord de trois ans pour son contenu avec Google. La somme payée par le géant de la technologie n’a pas été divulguée, mais la tenue de Rupert Murdoch a déclaré qu’elle recevrait des « paiements importants »

Google dit qu’il pourrait rendre son moteur de recherche indisponible en Australie si le code est introduit.

Facebook a déclaré qu’il pourrait empêcher les Australiens de partager des informations si la plate-forme devait payer pour les informations.

M. Frydenberg a déclaré après un week-end de discussions avec le directeur de Facebook Mark Zuckerberg et Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, et de sa filiale Google, qu’il était convaincu que les plateformes « veulent conclure ces accords commerciaux ».

« Nous avons tenu la ligne et l’avons fermement maintenue », a déclaré M. Frydenberg.

«Et les géants du numérique n’ont eu aucun doute quant à la détermination du … gouvernement.

Google a confirmé que c’était «lors de discussions avec des éditeurs petits et grands». Il n’a pas fourni les conditions de l’accord de News Corp.

Facebook est également à la recherche d’offres de nouvelles, mais a déclaré qu’il n’avait « rien à confirmer pour le moment ».

Les accords australiens avec Google sont en cours de négociation dans le cadre du propre modèle de Google, News Showcase.

La société a conclu des accords de rémunération avec plus de 450 publications dans le monde depuis le lancement de News Showcase en octobre.

Les accords australiens dépassent les 76 millions de dollars (55 millions de livres sterling) que Google répartira entre 121 éditeurs en France sur trois ans, ce qui représente en moyenne 209 000 dollars (150 815 £) par an et par éditeur.

Les deux plus grands diffuseurs de télévision en clair d’Australie ont conclu des accords d’une valeur collective de 60 millions de dollars australiens (34 millions de livres sterling) par an avec Google, selon les médias

Bien que les détails des accords australiens n’aient pas été divulgués, les petits points de vente qui ont signé des accords avec Google l’année dernière avant leurs plus grands concurrents ont déclaré avoir été approchés individuellement par la société américaine et ont été invités à présenter leurs propres méthodes d’évaluation pour le contenu qui apparaîtrait sur la vitrine de Google. «plate-forme de nouvelles.

Cela contraste avec les négociations françaises, menées pour le compte des éditeurs par l’Alliance de la presse d’information générale (APIG), un groupe de pression représentant la plupart des grands éditeurs français.

Contrairement à la loi australienne, par laquelle le gouvernement pourrait intervenir si les parties ne parviennent pas à un accord, les règles françaises, édictées en vertu d’une récente loi de l’Union européenne, exigent uniquement que les plates-formes Big Tech ouvrent des pourparlers avec les éditeurs demandant un paiement.

« Le contexte de la négociation (australienne) était vraiment celui dans lequel la législation gouvernementale faisait pression sur les plates-formes numériques pour qu’elles se présentent à la table, ce qui a renforcé la main des éditeurs et contribué à ces résultats », a déclaré Misha Ketchell, éditeur de The Conversation, un site Web universitaire qui a signé un accord avec Google l’année dernière.

Par ailleurs, l’agence de presse Reuters, une division de Thomson Reuters Corp, a conclu un accord avec Google en janvier, devenant ainsi le premier fournisseur mondial de nouvelles de Google News Showcase.