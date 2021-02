Facebook interdira aux utilisateurs australiens de lire et de partager des actualités en réponse au projet de loi du gouvernement sur les grandes technologies

Les utilisateurs australiens de Facebook seront interdits de lecture, de publication et de partage d’informations, a annoncé mercredi la plateforme de médias sociaux en réponse à un nouveau projet de loi gouvernemental obligeant les géants de la technologie à payer les médias pour utiliser leur contenu.

Facebook et Google sont fermement opposés au code de négociation des médias d’information australien, qui est en cours de réforme et qui a été débattu par les législateurs cette semaine.

La législation oblige les entreprises de technologie à être plus transparentes sur les algorithmes qui aident à contrôler le contenu des actualités sur leurs plateformes.

« Le projet de loi comprend fondamentalement mal la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité » William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré dans un communiqué.

Cela nous a laissé face à un choix difficile: tenter de se conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualités sur nos services en Australie. Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier.

Easton a déclaré que le projet de loi était penché en faveur des éditeurs et que l’année dernière, Facebook avait généré 5,1 milliards « Parrainages gratuits » aux médias australiens, qui, selon lui, valaient environ 407 millions de dollars australiens (315 millions de dollars américains).

Pour arrêter la diffusion d’informations sur sa plateforme, Facebook a déclaré qu’il utiliserait un «Combinaison de technologies» pour restreindre le contenu. La société a également déclaré qu’elle serait en mesure d’examiner tous les messages supprimés à tort.

Dans le cadre de la répression, les médias australiens ne pourront pas publier sur Facebook, tandis que les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux du pays ne pourront pas non plus voir le contenu Facebook publié par les médias internationaux.

Malgré l’opposition de Google aux plans du gouvernement, il a conclu un accord avec le groupe News Corp du magnat des médias Rupert Murdoch, qui possède de nombreux titres australiens, britanniques et américains, dont le Wall Street Journal et le New York Post.

Dans le cadre de l’accord de trois ans, conclu mercredi, les articles des publications figureront dans le service Google News Showcase, tandis que les deux parties partageront également les revenus publicitaires.

