Facebook, Instagram et WhatsApp font face à des pannes massives dans plusieurs régions; Raison inconnue

Le géant des médias sociaux Facebook et ses applications, notamment WhatsApp et Instagram, seraient témoins d’une panne. Les utilisateurs en ligne ont commencé à signaler des problèmes avec le géant des médias sociaux et ses services tôt le matin. Même Downdetector, le traqueur de panne, montre un pic de pannes sur Facebook, Instagram et WhatsApp vers 7 h 55 IST. On ne sait pas ce qui a causé la panne, mais il semble qu’il s’agisse d’une panne mondiale, car des utilisateurs du monde entier publient des informations sur la panne sur Twitter.

Même le suivi des pannes Downdetector montre des pannes en Inde et aux États-Unis, avec plus de pannes signalées aux États-Unis. La panne semble avoir davantage affecté Facebook et Instagram que WhatsApp. Environ 4 699 pannes ont été signalées aux États-Unis vers 7 h 51 IST pour Facebook et 1 192 pannes ont été signalées par Instagram, WhatsApp, tandis que le nombre de pannes a été le plus élevé à 214. En Inde, les chiffres étaient relativement inférieurs, avec 68 pannes. ont été signalés pour WhatsApp, 87 pannes ont été signalées à Facebook, 101 pannes ont été signalées pour Instagram. On ne sait pas ce qui a causé la panne et il n’y a pas encore de déclaration officielle de Facebook.

Facebook et ses services font face à une énorme panne! – Mohamed A. Basset (@SymbianSyMoh) 19 février 2021

D’après ce que je vois, la panne de Facebook qui m’a assommé a affecté une grande partie du Pacifique. – Mitzi Szereto (@MitziSzereto) 19 février 2021

Chez News18, nous avons également rencontré des problèmes lors de l’accès à Facebook, mais Instagram et WhatsApp fonctionnaient bien au moment de la rédaction de cet article. Bien que la raison de la panne ne soit pas connue, il est prévu que les services seront bientôt de nouveau opérationnels. Nous mettrons à jour cet espace au fur et à mesure que les services Facebook fonctionneront à nouveau.