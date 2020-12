Facebook a révélé les principales tendances qui ont conduit la plupart des conversations sur sa plate-forme cette année – à la fois dans le monde et en Inde. Le géant des médias sociaux dans une note de presse a déclaré qu’il avait trié les tendances en six thèmes pour mettre en évidence la façon dont les utilisateurs ont interagi avec la plate-forme au cours de l’année écoulée, en particulier au milieu de la COVID-19[feminine pandémie. Les thèmes sont divisés en icônes, COVID-19, éveil social, foi et communauté, causes environnementales et politique mondiale. Il y a aussi un top dix des moments de la culture pop qui mettent en valeur les moments les plus «amusants, sauvages et légers» de la plateforme cette année.

En commençant par le thème des icônes, la section commémore les personnalités décédées plus tôt cette année, déclenchant d’énormes hommages et conversations sur Facebook. Parmi les icônes internationales dont on parle le plus, cette année, la légende du basket-ball Kobe Bryant (décédée le 26 janvier) et la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg (décédée le 18 septembre). En Inde, les utilisateurs ont commémoré la mort des acteurs Irrfan Khan (décédé le 29 avril), Rishi Kapoor (décédé le 30 avril) et Sushant Singh Rajput (décédé le 14 juin). Les fans ont également rendu hommage au regretté musicien classique SP Balasubrahmanyam (décédé le 25 septembre) et à l’ancien président de l’Inde, Pranab Mukherjee (décédé le 31 août).

Naturellement, le COVID-19 était également l’un des sujets les plus en vogue tout au long de 2020. Facebook dit qu’en mars, plus de 1,5 million d’Espagnols ont posté pour exprimer leur gratitude au personnel médical en utilisant le hashtag, #aplausosanitario. De même, les vues d’Instagram et de Facebook Live ont doublé en Italie lorsque les verrouillages ont frappé, les habitants chantant sur les balcons et diffusés en quarantaine. Pendant ce temps, aux États-Unis, le nombre de téléspectateurs sur Facebook Live a bondi de 50%, avec de nombreux ajustements à des cours de fitness, des contacts avec des artistes et plus encore. «Avec le lancement de la fonction de collecte de fonds en Inde, notre concert de collecte de fonds« I for India »a vu plus de 85 artistes collecter des fonds pour les personnes touchées par la crise. COVID-19[feminine pandémie », a déclaré la société.

Facebook note en outre qu’après la mort de George Floyd en mai, les conversations autour de Black Lives Matter ont triplé, avec une moyenne de 7,5 millions de mentions sur Facebook chaque jour. Avec 1,8 million de membres, The Blackout Coalition – un groupe FB soutenant les entreprises noires, est également le plus grand groupe parmi les utilisateurs américains. Sous le thème de la foi et de la communauté, le géant des médias sociaux affirme que les gens ont utilisé la plate-forme pour créer et maintenir une communauté, «même à distance». Diwali étant un grand moment culturel en Inde et les interactions sociales empruntant un itinéraire virtuel, plus de 4 millions de personnes à travers le pays ont publié plus de 7,5 millions de publications et de commentaires sur Diwali sur Facebook du 20 octobre au 10 novembre. fervents fans du monde entier.

Les sondages présidentiels américains ont également été un moteur de conversation important, et l’annonce de la sélection du vice-président de Kamala Harris a été le moment le plus mentionné en août, attirant plus de 10 millions de messages en une journée. De plus, sa lignée indienne a agi comme un catalyseur pour les conversations en Inde autour de sa nomination, a ajouté Facebook. Certaines des causes environnementales qui ont attiré beaucoup d’attention sur la plate-forme comprennent des concerts de collecte de fonds, notamment « #BeForBENGAL », qui ont eu lieu lors de la Journée mondiale de la musique pour collecter des fonds pour les victimes d’Amphan, ainsi que de nombreuses autres. La société de médias sociaux a déclaré: «Plus de 1,3 million de personnes dans le monde ont contribué à la plus grande collecte de fonds Facebook de ces années – et la plus importante jamais organisée – en collectant plus de 35 millions de dollars pour venir en aide aux personnes touchées par les incendies de forêt en Australie.

Parmi les sujets de culture pop les plus discutés cette année, citons le documentaire The Last Dance de Michael Jordan, le spécial Netflix de Dave Chappelle, le WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion, la sortie de la chanson Harry Styles – Golden et Los Angeles Lakers remportent le 2020 Championnat NBA. Facebook affirme que les principaux thèmes de la revue de l’année de cette année ont été déterminés en examinant les 30 meilleurs moments pour l’Inde et le monde. Les données reflètent l’activité des applications de Facebook du 1er janvier au 31 octobre 2020.