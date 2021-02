Facebook s’est dit « horrifié » par les abus que les footballeurs ont subis sur les plateformes de médias sociaux.

Le quatuor de Manchester United Marcus Rashford, Anthony Martial, Axel Tuanzebe (deux fois) et Lauren James ainsi que Romaine Sawyers de West Bromwich Albion, Reece James de Chelsea et Alex Jankewitz de Southampton ont été victimes d’abus racistes en ligne ces dernières semaines.

La capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, et l’ancienne internationale féminine d’Angleterre Karen Carney ont récemment discuté des abus et de la discrimination en ligne avec des ministres du gouvernement et maintenant Facebook a introduit de nouvelles mesures pour tenter d’y mettre un terme sur leur plateforme.

« Je suis horrifié par le type d’abus auquel les gens, en particulier ces footballeurs, doivent faire face en fonction de qui ils sont, que ce soit leur race, leur religion ou leur sexe, et en tant qu’entreprise, nous sommes déçus. voir ce genre de comportement qui se produit hors ligne se joue également sur notre plate-forme », a déclaré le responsable de la politique de contenu de Facebook, Fadzai Madzingira, à la BBC.

«C’est pourquoi nous annonçons aujourd’hui que nous prenons des mesures plus strictes pour s’attaquer aux comptes qui enfreignent les normes de notre communauté et nos objectifs dans les messages directs Instagram.»

Facebook mettra en œuvre des mesures plus strictes pour lutter contre les abus en ligne. Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Mardi, la Premier League a annoncé qu’elle avait lancé un plan pour éliminer les préjugés raciaux et créer plus d’opportunités pour les groupes ethniques minoritaires dans le football. L’un des domaines prioritaires était de faciliter le signalement des abus en ligne.

Le gouvernement britannique a récemment menacé d’infliger une amende de «milliards de livres» aux entreprises de médias sociaux si elles ne s’attaquaient pas aux abus sur leurs plateformes, mais Madzingira a défendu le rôle de Facebook.

«Je pense qu’impliquer qu’il s’agit d’activer serait inexact», a ajouté Madzingira. « Je pense que des plateformes comme la nôtre permettent à des communautés de personnes de se connecter sur les choses qu’elles aiment.

« Si nous avons besoin d’avoir une conversation sur la haine, ce ne doit vraiment pas être ce qui se passe simplement sur la plate-forme. »